Спасенный от верной смерти воробей 10 лет прилетает к директору барнаульского музея

- Честно говоря, я сам в шоке от того, что происходит, - говорит Сергей Бергер, директор барнаульского музея «Мир камня». - Если бы это было не со мной, точно не поверил бы.

История, о которой идет речь, началась почти десять лет назад. Перед наступлением холодов в музей залетел воробей.

- Запорхнул в соседний зал, который рядом с выставочной экспозицией. Ничего странного, птица готовится к холодам, ищет, где можно в морозы спрятаться. Полетав по соседству, необычный посетитель решил ознакомиться с экспонатами музея и посетить выставочный зал, а так как дверь была закрыта, нашел просвет между потолком и стеной, - вспоминает Сергей Бергер.

Ну а дальше случилась беда. Воробей провалился между стенок двухслойной стены, сделанной из ДСП и гипсокартона. Получалось, что без всяких шансов на выживание.

- Слушать, как бьется птица, пытаясь взлететь, было тяжело, тем более работать в такой обстановке, - рассказывает Бергер. - Я знал, что много голубей погибают в вентиляционных колодцах. Попав в ограниченное пространство, они обречены…

Сотрудники музея были взволнованы.

- Неужели мы будем спокойно слушать, как погибает живое существо? - говорили они. Я и рад был бы сам помочь, но не знал как, - вспоминает Сергей Иосифович. - Внутреннюю конструкцию стены (перегородки) мы не знаем, а просто долбить всю стену без шансов на успех - это несерьезно.

И все же директор музея решил попробовать продолбить в стене дырки.

- Мы решились и нам повезло,- говорит Бергер. - Через третью дырку в стене я, просунув руку, нащупал воробья. Дальше было все просто: объяснили гостю, что так себя не ведут и отпустили. Сами же довольные собой продолжили работу.

Прилетал и требовал внимания

- Удивительным было то, что после этого случая воробей не только зачастил к нам в музей, но и стал вести себя по-хозяйски, - улыбается руководитель музея.

Гость, по словам Сергея, уже знал, где какая опасность в стене и был более осторожен. Прилетал не так часто, порой перерывы доходили до полугода- года. Сотрудники музея шутили: «Пусть пишет объяснительную». Иногда он весь день проводил в музее, особенно когда его спаситель был в соседнем помещении. Прыгал, ходил за ним по пятам.

- Я с ним разговаривал, он иногда отвечал своим чириканьем, - рассказывает Бергер.

Однажды его маленький друг залетел какой-то возбужденный.

- Залетел в помещение и сел на витрину. Мы сидели вокруг стола - я проводил совещание, - вспоминает коллекционер камней. - Видя, что на него никто не обращает внимания, воробей не только залетел на середину стола, но, допрыгав до моей руки, стал клювом хватать мой палец. Что это было? Чем было вызвано это странное поведение?- размышляет рассказчик. - Но то, что произошло в этом году, заставило меня более пристально взглянуть на ситуацию.

«Это наша курица»

Месяца два назад воробей залетел в двери музея уже не через щель, а как нормальный посетитель.

- Я проветривал помещение перед закрытием музея, было 18.00, - вспоминает Бергер. - Мой дружок залетел и как всегда сел на витрину сверху. Я сидел за столом. После небольшого разговора, я подошел и сел возле ступеней, а воробей слетел вниз и стал прыгать ко мне. Я не делал резких движений, продолжал с ним разговаривать и высказывать недовольство, что его долго не было. Он уже был возле меня, смотрел на руку, затем сел на туфель, потом на колено. Я настаивал, чтобы он сел на ладонь. Он вроде решился и даже подлетел к лицу, от крыльев был сильный поток воздуха, но в последний момент, передумав и обогнув руку, сел на правое плечо.

Сергей Бергер не переставал удивляться.

- С собаками, кошками я часто общался, но с воробьем… Жаль, думаю, что никто не видит, - вспоминает эмоции директор музея. - И тут зашел посетитель за сувениром, извиняясь, что опоздал. Изумился, увидев на плече у меня воробья. Я пошел к витрине с сувенирами, пернатый слетел и запрыгал за мной. Посетитель удивленно смотрел на происходящее. «Это наша курица»- пошутил я.

После ухода посетителя, по словам рассказчика, воробей долго не улетал, хотя дверь была открыта.

- Я сказал ему как разумному существу, что мне надо домой, пообещал, что когда он прилетит в следующий раз, обязательно накормлю пшеном, - рассказывает спаситель птицы.

Когда Бергер рассказал эту историю своим родным, услышал: «Что ж ты его не сфотографировал!». Глава семейства обещал исправиться. Очередная встреча человека с прирученным воробышком случилась месяц назад.

- Утром, когда наступил рабочий день, сотрудница музея, зайдя в соседнее помещение сказала, что у нас гости, - рассказывает собеседник. - Я понял, о ком идет речь, но убежал на мероприятие и вернулся к концу дня и какого было мое удивление, когда воробей залетел в зал. Он ждал меня целый день! Сделав круг по залу, гость сел на край стола. Я медленно потянулся за телефоном – он был на зарядке. Воробей наблюдал и как бы ждал объяснений моего отсутствия. Возможно, мне показалось?

Когда Сергей стал направлять на птицу камеру, воробей резко взлетел и улетел в центр зала.

- Все мои хождения за ним и разговоры ничего не дали, - рассказывает хозяин музея. - Он даже не стал клевать пшено, которым я стал его угощать.

На выходе они обменялись короткими возгласами и он улетел. Воробей оказался с характером…

- Но что меня больше всего удивило в этой истории - мне сказали, что воробьи живут всего три года, - озадаченно говорит Сергей Бергер. - Тогда с кем я общался на протяжении почти десяти лет? А может еще прилетит? – надеется человек, привязавшийся к маленькому крылатому другу.

Комментарий специалиста

- Да, средняя продолжительность жизни воробья, вообще меньше года,- говорит орнитолог Алексей Эбель. – Но если птица дожила до года, то у нее есть все шансы прожить и до трех лет. Но отдельные особи могут доживать до 10 лет. Так же как и среди людей есть долгожители, так и среди птиц. Это везение, что за эти годы воробей не подхватил заразной болезни, что его не съели хищники и т.д. Такие птицы – везунчики, встречаются одна на тысячу.

Привязанность к человеку, по словам Эбеля, для городских птиц тоже не характерна.

- В большинстве случаев птицы человека воспринимают как врага,- говорит орнитолог. - Здесь, возможно, ситуация спасения повлияла или воробей изначально отличался от других птиц и не боялся человека. Встречаются в природе птицы, животные, у которых нет антропофобии (боязни человека).