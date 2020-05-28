Открытие санаториев и турбаз на Алтае откладывается

Масштабное открытие летнего туристического сезона в Алтайском крае откладывается, как минимум, до 22 июня.

Об этом говорится в указе губернатора региона Виктора Томенко. Его обновленная редакция была опубликована на сайте правительства Алтайского края накануне, 27 мая.

Напомним, ранее, согласно все тому же указу, датой открытия санаториев, баз отдыха и других мест размещения значилось 1 июня. И некоторое время назад у них уже стартовала предварительная продажа путевок, правда, с открытой датой и это было верное решение – надежды потенциальных туристов не оправдались.

Оглядываясь на эпидемиологическую обстановку в регионе, Виктор Томенко принял решение перенести открытие сезона отдыха. Так в новой редакции указа до 8 июня на территории Алтайского края приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях.

Помимо этого до 22 июня приостановлено бронирование и размещение отдыхающих в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, турбазах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, мотелях, хостелах.

- На территории Алтайского края приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных вне пределов городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края. Настоящее требование не распространяется на гостиницы, расположенные на территории города-курорта федерального значения Белокурихи, - также говорится в указе губернатора.

Помимо всех вышеуказанных мест, до 22 июня в Белокурихе запрещено бронирование и размещение граждан в гостиницах, за исключением командировочных и лиц, находящихся в служебных поездках.

А в это время, воспользовавшись отсутствием отдыхающих, в санаториях здравницы провели ремонт номерного фонда. Так в трех санаториях уже обновили более 100 номеров. Работы продолжатся до приема первых постояльцев. Помимо этого ремонт провели в ресторанах и в термальном комплексе «Водный мир»: там спустили воду из всех бассейнов, закрыли бани и сауны, чтобы провести более детальный осмотр и ремонт.

Напомним, ранее стало известно, что и детские оздоровительные лагеря откроются не раньше 1 июля, а пришкольные лагеря примут ребят только в августе. Такое решение было принято, основываясь на эпидемиологической обстановке. На время смен предполагается, что число детей в отрядах будет сокращено. Это позволит разместить меньшее количество отдыхающих в спальнях. Также сотрудники будут следить за соблюдением социальной дистанции школьников и за обработкой помещений. Дезинфицирующие средства для этого уже закуплены.

- Сегодня принимается много мер предосторожности, чтобы избежать заражения. Как максимальная предположительная мера - наличие справок об отсутствии контактов с заболевшими. Более конкретно мы проинформируем родительскую общественность до конца недели, когда будут федеральные предписания об организации отдыха, - говорит заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

В общей сложности этим летом в крае планируют открыть 66 загородных лагерей. В том случае, если родители уже оплатившие путевку примут решение забрать деньги, то они вправе это сделать. Им вернут всю сумму.