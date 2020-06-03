Губернатор Томенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе и смягчение ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как оценивает ситуацию с коронавирусом в регионе и в каком случае можно ждать смягчения ограничений, введенных из-за пандемии. Об этом,а также в целом о ситуации с COVID-19 он сообщил во время пресс-конференции 3 июня.

Говоря о короанвирусе в регионе, губернатор рассказал, что ситуация продолжает оставаться управляемой и подконтрольной. Важный показатель – количество тестирований, более 3 тыс. в сутки. В крае сформирован запас свободных коек, а количество умерших от коронаивруса в сравнении с другими регионами не так велико.

- Все это в совокупности позволяет надеяться, что если будем последовательно, постепенно уменьшать количество людей, которые заболевают, то даже сможем перейти к каким-то шагам по ослаблению тех ограничительных мер, которые, к сожалению, в настоящий момент действуют в крае, – сказал Виктор Томенко.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, одна из важнейших задач ограничительных указов - определить схему поведения людей и организаций в период повышенной опасности. Жестких мер принуждения с привлечением полиции и Росгвардии власти старались не применять. На первый план выходила сознательность и ответственность людей.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 2066 человек. Только за последние сутки выявлен 81 новый случай, большинство из них – в Барнауле. Тяжелобольных пациентов - 55, на аппарате ИВЛ - 17. Выздоровело – 840, из них 726 взрослых и 114 детей.

Закроют ли Барнаул на карантин

Виктор Томенко ответил на вопрос о том, могут ли закрыть на карантин краевую столицу.

- Пока я так скажу, что по Барнаулу нет предпосылок, чтобы вводить серьезный карантин. Очаговые вспышки имеют место быть, реагирование на них адекватное. Так пока что и будем продолжать действовать, - заявил губернатор

Он призвал жителей региона и дальше соблюдать все требования санитарных властей. В частности, носить маски в общественных местах.

Женщина в маске.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В этом залог успеха. Мы и масочный режим ввели не такой драконовский. Маску надо надевать, если ты пришел на остановку, где люди вынужденно находятся в скученном положении, и если пришел внутрь помещений. Там ограниченное пространство, сложно выдержать социальную дистанцию, - добавил Виктор Томенко.

Очаги коронавируса в больницах

Губернатор сообщил, что не согласен с мнением, что медорганизации края оказались не готовы работать в условиях пандемии.

- Надо сказать, что у всякого такого процесса есть свои законы, по которым он развивается. В этом смысле мы не являемся каким-то особенным исключением. Ситуация, действительно, сложилась непростая, но в то же время прогнозируемая и ожидаемая. Говорить о том, что наши медорганизации, учреждения здравоохранения, были не готовы к работе в таких условиях, было бы неправильным, - сказал Виктор Томенко.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что учреждения здравоохранения - места, куда приходят люди с жалобами и болезнями, поэтому там возрастает риск распространения инфекции. Там приняли дополнительные меры.

В Алтайском крае растет объем тестирования жителей на наличие новой коронавирусной инфекции. В проведение тестов вовлечены несколько организаций, в том числе и частные.

- Ситуация сложилась вот такая. Выводы, конечно, делаются, в первую очередь руководством наших учреждений. В настоящее время достаточно быстро и более менее надежно удается возникающие очаги притушить, - заявил губернатор.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он сказал, что всякий раз оперативно выявляется первичный круг контактов заболевшего. Это позволяет предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.

Выплаты медикам

По словам губернатора, выплаты медицинским работникам и другому персоналу, который задействован в лечении заболевших коронаиврусом, за апрель были начислены и выданы в полном объеме.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Есть два вида постановлений. По первому выплаты превысили 15 млн рублей, их получили 1312 работников 45 медорганизаций. По другому постановлению выплатили около 76 млн руб. Деньги получили 1042 медработника из 26 организаций.

Виктор Томенко отметил, что врачи стали героями. Это оценка в первую очередь пациентов.

Если у медиков есть вопросы в связи с получением выплат, то они всегда могут обратиться на горячую линию краевого минздрава, где готовы помочь.

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