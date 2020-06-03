Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 июня 2020 года: болезнь проникла в суды и полицию

Согласно последним новостям о коронавирусе в Барнауле на 4 июня 2020 года, инфекция проникла в суд и полицию.

В Центральном районном суде Барнаула ввели ограничение из-за подозрения на коронавирус у одной из сотрудниц. У женщины поднялась температура, тест на «Ковид» оказался положительным. Суд продолжает работать, но с ограничениями - заседания идут, но с ограничением, допускаются только участники процесса.

По сообщению источника «КП», в отделе полиции Октябрьского района на Сизова, 30 у участкового выявили коронавирус. Он вышел из отпуска, отработал несколько дней, а потом у него поднялась температура, которая держалась несколько дней. Сдал тест, тот оказался положительным. Контактировавших с ним сотрудников отправили на изоляцию – 18 человек. Остальные работают в прежнем режиме. В управлении уже побывала инспекция, которая проверяла наличие масок и дезинфицирующих средств.

Всего в Алтайском крае насчитывается 2066 зараженных. Большинство из них в Барнауле.

Из всех сулчаев 1456 выявлены по контакту с ранее заболевшими лицами. 250 – у больных внебольничной пневмонией, 460 – у заболевших ОРВИ, в 1356 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных - 55, на аппарате ИВЛ - 17. Выздоровело – 840, из них 726 взрослых и 114 детей. За прошедшие сутки выздоровело 25 человек. Новые смертельные случаи в регионе не зафиксированы. Это сообщает оперативный штаб.