Пандемия нанесла урон бюджету Алтайского края почти на 18 млрд рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:42:06+03:00

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Бюджет Алтайского края из-за ситуации с пандемией коронавируса потеряет почти 18 млрд рублей. Из этой суммы - около 5 млрд руб. недополучат муниципалитеты.

Приблизительную оценку озвучил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции в среду, 3 июня. Встреча проходила в онлайн-формате.

Речь идет о собственных доходах. Это связано с отсрочками по уплате налогов и с учетом оказанных мер поддержки. Напомним, для поддержки бизнеса ввели отсрочку уплаты налогов на полгода, а также освободили от части налогов для пострадавших отраслей.

Скорее всего, придется пересмотреть отдельные статьи бюджета и перенести ряд запланированных крупных проектов по ремонту и строительству.

Пресс-конференция длилась около 1,5 часов – губернатор ответил на вопросы о снятии ограничении, поддержке бизнесу, закроют ли Барнаул - обо всем этом читайте в материале «КП» в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU