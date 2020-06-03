Пандемия нанесла урон бюджету Алтайского края почти на 18 млрд рублей
Бюджет Алтайского края из-за ситуации с пандемией коронавируса потеряет почти 18 млрд рублей. Из этой суммы - около 5 млрд руб. недополучат муниципалитеты.
Приблизительную оценку озвучил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции в среду, 3 июня. Встреча проходила в онлайн-формате.
Речь идет о собственных доходах. Это связано с отсрочками по уплате налогов и с учетом оказанных мер поддержки. Напомним, для поддержки бизнеса ввели отсрочку уплаты налогов на полгода, а также освободили от части налогов для пострадавших отраслей.
Скорее всего, придется пересмотреть отдельные статьи бюджета и перенести ряд запланированных крупных проектов по ремонту и строительству.
Пресс-конференция длилась около 1,5 часов – губернатор ответил на вопросы о снятии ограничении, поддержке бизнесу, закроют ли Барнаул - обо всем этом читайте в материале «КП» в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU