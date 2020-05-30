Алтайскому профессору-ортопеду предложили пойти в уборщики в связи с сокращением его должности

Региональный Следком проверит сообщение о сокращении врачей Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства. Ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложили вакансии санитаров, уборщиков и дворников.

Видеообращение записал заведующий ортопедическим отделением краевого центра охраны материнства и детства, доктор медицинских наук, профессор Арсен Осипов.

Видеообращение Арсена Осипова.

- Передо мной уведомление о сокращение численности штата за подписью главврача. Мне и моим докторам предложили, на основании того, что ортопедическое отделение с 1 января прекращает свою работу в связи и на основании приказа Минздрава от 26 мая 2020 года, перейти на новое место. Меня уведомляют о том, что занимаемая должность заведующего ортопедическим отделением подлежит сокращению. В соответствии с требованием трудового предлагается перевод на другую работу, а именно уборщиком служебных помещений, характер работы постоянный, сменный график работы сутки-трое, заработная плата 13 949 рублей 50 копеек. Я подписал это уведомление, с переводом на должность согласен. С 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы, - говорит доктор.

Уведомление о сокращении должности и предложение занять место уборщика

Минздрав отрицает

Вскоре после этого региональный Минздрав поспешил опубликовать опровержение, мол, никто никого не сокращает, а то, что написано в соцсетях - не соответствует действительности. Главврач больницы, где все произошло, назвал врученные уведомления недоразумением, которое уже устранено - трудовое законодательство требует уведомить каждого члена коллектива об изменениях в организации и предложить все вакантные должности, что и было сделано.

minzdravalt Главврач больницы записал опровержение

- С 1 июня в центре начинает работать новое отделение травматологии и ортопедии на 50 коек вместо ранее существовавшего здесь отделения ортопедии на 30 коек. В связи с этим происходит реорганизация. Но, все сотрудники центра остаются на своих местах. Кроме того, к ним присоединяется коллектив детского травматологического отделения Горбольницы № 12, - говорят в Минздраве края.

Что думают люди

В социальных сетях жители активно комментируют происходящее. Мы собрали самые интересные отзывы.

- Ну что за фигня происходит? Мы должны поверить, что доктор с головой не дружит? Как же это уже всё достало. Из умных людей делают идиотов, - пишет Людмила Тихонова под опровержением Минздрава в инстаграме.

- Расскажите официально, кем будет работать Арсен Ашотович? – требует Екатерина Юркина.

- Кардиологию детскую тоже обещали перенести. В итоге совсем закрыли. Зато депутатов и чиновником развелось больше чем блох. И куча бестолковых помощников. Сократить на 50 процентов надо дармоедов и врачам зарплаты прибывать, - возмущается Оксана Скребцова.