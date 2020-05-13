«Я кланяюсь вашим рукам до земли»: старики в благодарность пишут письма волонтерам

В рамках Всероссийской акции #МыВместе волонтеры Алтайского края помогают пожилым и маломобильным людям, так как в период пандемии им особенно нужно соблюдать режим самоизоляции. Любой поход в магазин или аптеку может стать опасен. Ежедневно в волонтерский штаб поступают просьбы помочь купить продукты или лекарства.

Фейковые заявки ради благодарности

После поступления заявки волонтеры из колл-центра звонят заявителям, уточняют данные и составляют список покупок. Ребята выстраивают логистику маршрута, передают заявки выездной группе. Для защиты им выдаются маски, антисептики, перчатки. Волонтер акции Ксения Зарубина рассказывает, что однажды после выполнения заявки в тот же день поступила новая от этого же человека.

- Оказалось, что женщина оставила её, чтобы просто поблагодарить волонтеров за хорошую работу, - выяснила Ксения.

Бабушка вышла встречать заблудившихся волонтеров

Никита Мальцев рассказывает, что в одну из первых его заявок они заблудились. Волонтеры должны были купить лекарство, которое продается только в одной аптеке города, и доставить в поселок Лесной. После покупки они набрали адрес заказчицы и направились к месту ее проживания, но дома ее не оказалось. Выяснилось, что ребята приехали в следующий поселок, где был дом с таким же адресом.

– Бабушка по шагам объяснила, как добраться до нее. Мы снова выдвинулись уже на правильный маршрут. Как мы удивились, когда бабушка в маске и перчатках ждала на дороге. Подойдя к ней, мы спросили, почему она не дома ожидает нас. Пенсионерка ответила, что боялась, как бы мы вновь не заблудились.

Для защиты от коронавируса волонтерам выдаются маски, антисептики, перчатки.

Низкий поклон от ветерана

Волонтеры не считают свою работу какой-то особенной и грандиозной, поэтому очень удивляются тому количеству благодарностей, которые они получают каждый день.

– Каждая заявка по-своему интересна, поскольку люди разные. Очень приятно, когда приносишь пакет, а за эту мелочь слышишь столько приятных пожеланий, что даже становится неудобно, – рассказывает Алена Швецова.

Однажды ребята получили записку с благодарностями на целый лист от А4. Надежда Ивановна Помогаева, ветеран педагогическое труда, имеющая статус «Дети войны» отметила исключительное отношение Карины Карасевой и Константина Рериха к работе.

– Они проявляют чуткость, тактичность, милосердие к больным людям, особенно к пожилым. Они дарят нам свою помощь и заботу. Спасибо, милые Карина и Костя. «Я кланяюсь Вашим рукам до земли…», - написала Надежда Ивановна в письме.

Справка

Чтобы оформить заявку на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам по доставке продуктов питания, лекарств или оплате ЖКХ можно, обратившись на горячую линию акции #МыВместе по телефону 8 (800) 200-34-11. Набор волонтеров акции идет на едином портале мывместе2020.рф.

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