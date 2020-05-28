Бессимптомных не считать: «И зачем тогда нас, словно разносчиков чумы, закрывали в больницу?»

- Вообще не понимаю, зачем это все было нужно, - говорит Екатерина, первая зараженная коронавирусом на Алтае, которая вернулась из Доминиканы и перенесла болезнь практически бессимптомно – было лишь небольшое першение в горле.

Женщина уверяет, что не получала никакого уведомления об обязательной изоляции по возвращению. Когда ей в итоге сделали тест на коронавирус, первый результат оказался «сомнительным», ее срочно увезли в больницу. Все бы ничего, но кто-то слил ее личные данные и результаты теста в сеть, после этого жизнь превратилась в ад – на нее и ее семью посыпались проклятья и обвинения, что это именно они притащили заразу в регион.

На этой неделе Минздрав России рекомендовал не включать в ковидную статистику тех, у кого болезнь протекает бессимптомно. Получается, нет симптомов – ты здоров?

- Если так, то зачем надо было пускать под нож малый бизнес и сажать людей почти на два месяца на изоляцию? Даже обидно как-то, - пишут барнаульцы на форумах.

- Сколько тех, у кого коронавирус протекает бессимптомно? Больше тысячи (всего зараженных 1633 – прим.авт.)! Если они болели так же, как мы, то я вообще сомневаюсь что болезнь, которой нас пугают, есть, – говорит о сегодняшней алтайской статистике переболевшая Екатерина. – Нас закрыли в госпиталь на две недели, называли разносчиками чумы. А теперь таких, как мы даже в учет брать не будут! Если это пандемия, то выглядит все это странно. Кстати, мой муж, пока у него не выявили коронавирус, ходил на работу – с ним сидели в одном кабинете несколько человек – ни у кого тест не подтвердился. Как это произошло, если вирус настолько заразный?

Сейчас женщина пытается привлечь к ответственности тех, кто распространил о ней информацию в интернете, и по чьей вине она подверглась травле.

По словам известного алтайского врача, руководителя отдела по защите прав пациентов АНО «Медицина и право» Константина Емешина, для того, чтобы вести статистику, нужны стандарты и единая методика.

- В свое время я занимался кардиологией, и у нас была проблема: если человек умер от инфаркта, как ставить причину смерти. В ответ на это появилась специальная программа подготовки специалистов, которых учили по жестким критериям отвечать на поставленный вопрос – действительно ли смерть человека вызвана инфарктом. В ситуации с коронавирусом выходит какая-то бессмыслица, потому что все эти подсчеты делают чиновники, которые озабочены лишь тем, чтобы не расстроить плохими цифрами своего начальника. Все эти цифры про бессимптомных больных вызывают только смех – если человек болеет, должны быть соответствующие признаки, иначе это противоречие. В таких вопросах опора должна быть на ученых, но их почему-то спрашивают в последнюю очередь. Но хоть сейчас начали вникать в эту проблему.

Мы спросили Минздрав Алтайского края, как они будут пересчитывать больных коронавирусом и зачем это нужно. Сейчас медики готовят официальный ответ.

По состоянию на 28 мая 2020 года в Алтайском крае коронавирусом заразились 1633 человек. 1088 случаев – бессимптомные. Пневмония выявлена у 212 человек. 333 переносят коронавирус как обычное ОРВИ. Лишь 24 человека в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ – 12 пациентов. Скончались за весь период 19 взрослых, из них лишь десять случаев от тяжелого течения заболевания COVID-19, шесть случаев связаны с иной причиной смерти, три случая находятся на экспертизе.