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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 25 мая 2020: из-за эпидемии Алтайский край получит дотации из федерального бюджета

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 25 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В Алтайском крае зарегистрировано 1325 случаев заражения.В Алтайском крае зарегистрировано 1325 случаев заражения.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 71. Причем почти все из зараженных, а именно 69 человек, жители Барнаула. Еще по одному – в Первомайском районе и в Новоалтайске. Всего в Алтайском крае зарегистрировано 1325 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В госпиталях лежат 32 тяжело больных пациента, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Первое место по числу заболевших в крае по-прежнему занимает Барнаул – здесь зарегистрировано 589 случаев, вторым по списку идет Змеиногорский район – 246 человек, третий – Бийск, в нем обнаружен 121 заболевший, в Рубцовске – 47 случаев, в Павловском районе и в Новоалтайске – по 28 человек.

К числу выздоровевших за минувшие сутки прибавилось только восемь человек. На 24 мая обследовано почти 74 тысячи человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – почти шесть тысяч, сняты с учета более 17 тысяч.

Алтайский край стал одним из регионов, который получит дотации из федерального бюджета из-за эпидемии COVID-19. Соответствующее распоряжение Правительства РФ опубликовано на сайте кабмина. Размер дотаций для каждого субъекта – разный. Он зависит от первоочередных расходов региональных бюджетов. В бюджет края направят 447 млн 80 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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