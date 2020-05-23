За окном -42, а в стране – пандемия: алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана

Алтайские путешественники посетили один из самых удаленных и малоизученных уголков России, проехав на внедорожниках от Барнаула до Чукотки. Путь до Северного Ледовитого океана и обратно занял 39 дней. Подробностями непростого маршрута и своими впечатлениями от поездки с «Комсомольской правдой» поделился Дмитрий Юрочкин, опытный автопутешественник и руководитель экспедиций клуба «Алтай – гид».

Из краевой столицы путешественники выехали в самый северный город России - Певек. Маршрут проложили через Красноярск, Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут и далее по зимнику до Мирного. После Якутска между Усть-Нерой и Черским еще более тысячи километров зимника “Арктика”. Это единственная сезонная дорога, по которой можно попасть в эти места.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

-Зимник разделен на различные участки. Как и везде их состояние поддерживает ДРСУ, используют тяжелые бульдозеры, грейдеры и другую технику. Универсальный транспорт - привычные нам тракторы К-700, которые там называют кальмарами. Объясняют тем, что при движении задняя часть шевелится, как и у моллюсков, - рассказывает Дмитрий.

Обратно жители Алтайского края возвращались по другой федеральной трассе. В пути были 39 дней, проехали около 18,5 тыс. километров.

Почему решили путешествовать в Арктику

Дмитрий рассказывает, что ранее приезжал в Якутию на Колыму и в Магадан в разные времена года. Природа очень впечатлила, хотелось и дальше изучать эти места.

- Побывав один раз в севере, появилось желание вернуться туда снова, он увлекает. Хочется углубляться все дальше, открывать новые места. Эти территории недоступны для большинства туристов,нужна серьезная подготовка. К тому же, дорога есть только зимой, а летом можно долететь на самолете или плыть на корабле, что очень дорого и доступно далеко не всем, - говорит руководитель экспедиций клуба “Алтай-гид”.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

Утепление машин и 1500 пельменей

Подготовку к путешествию вели несколько лет, в силу различных причин выезд то и дело откладывали. Долгое время выбирали транспорт и в итоге остановились на автомобилях Toyota Land Cruiser Prado 78.

- Эти внедорожники обладают хорошей проходимостью, они очень крепкие и соответствуют всем нашим задачам, - рассказывает Дмитрий.

В автомобили пришлось внести доработки. Путешественники изнутри утеплили салон, поставили вторые стекла. Также установили утеплители в моторный отсек, чтобы машины можно было завести в мороз. Кроме того, для поддержания комфортной температуры использовали и автономные отопители салона. С ними в машине тепло даже когда двигатель выключен.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

Путешественники признаются, что только на утепление каждого внедорожника потратили по 150 тыс. рублей.Помощь в подготовке и осуществлении мероприятия оказала «Лаборатория Касперского» выступив генеральным спонсором экспедиционного маршрута Алтай – Якутия – Чукотка «Транссибирская экспедиция 2020».

Отдельная работа - подготовка экспедиционных прицепов «Пионер 1М». Купили заводские, их разобрали и переоборудовали для путешествия по суровому северу. От оригинальных купленных в магазине остался только каркас и кусок рамы, на котором выбит серийный номер и алюминиевая табличка с заводской информацией.

- Специально покупали одинаковые машины и прицепы, вносили похожие доработки. Нам было важно, чтобы все было унифицировано и взаимозаменяемо. В крайнем случаи из двух можно всегда сделать одно, - отмечает путешественник.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

В одном прицепе был запас топлива, а в другом - продукты. С собой, например, взяли 1500 пельмени, которые налепили сами, замороженные супы и другие блюда.

Как собирали команду и чем занимались в пути

- Для разных видов активности у нас есть сформированные группы людей, которые уже неоднократно путешествовали с нами. Когда мы сообщили, что собираемся ехать, то получили поддержку, многие захотели составить компанию. Так потихоньку из идеи возникло путешествие, команда людей, которые потом копали, толкали, кидали снег и помогали готовить еду, - объясняет руководитель экспедиций клуба “Алтай-гид”.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

Всего на Чукотку отправились восемь человек: двое женщин и шесть мужчин. За время в пути количество путешественников менялось: кто-то присоединялся, а кто-то, наоборот, уезжал. Максимум было восемь, а минимум – пять участников. В автомобилях было тепло, ехали в кофтах и удобной обуви, куртки снимали.

- В каждой машине пассажиры выполняли обязанности штурмана и работали с картой. Также в автомобилях были хронометристы, которые следили за временем, записывали погоду, поломки и другие события. Это необходимый элемент путешествия, в будущем эту информацию можно передать другим группам, которые также решат отправиться в такую поездку, - делится путешественник.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

Занятие всегда находилось каждому. Практика показала, что втроем палатку поставить гораздо быстрее. Кроме того, нужно было разгружать прицепы, заносить вещи в палатку. А для печки требовались дрова, их поиск и заготовка также занимала время.

- Каждый помогал, как мог, скучать и мерзнуть не приходилось. Все это было важно, мы работали сообща, поэтому и путешествие оставило приятные впечатления, - добавляет Дмитрий.

Поездка по океану при температуре -42 градуса

Каждый день путешественники старались проехать как можно больше, но это удавалось не всегда, потом что вокруг было много интересного, то и дело приходилось останавливаться. Обычно завтракали в районе 7 утра, а в начале девятого уже выезжали. Средняя температура составляла -42 градуса. Стоянку устраивали в районе 5-7 вечера, сразу как только темнело.

Весь зимник “Арктика” проложен через тайгу, болота и тундру. Средняя скорость движения там небольшая - от 15 до 25 км\ч. Часть пути и вовсе проходит по Северному Ледовитому океану.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

- Когда мы вышли на этот участок зимника, то погода была такая, что вокруг ничего не было видно. Начался мощнейший буран, местное локальное явление, которое называется южак. Обычно в это время никто не ездит. Мы, конечно, не вовремя сориентировались, но до города Певек оставалось километров 30, поэтому решили продолжить ехать, стоять было бессмысленно. Ехали по вешкам, указателям, которые видно примерно в пяти метрах от машины, - говорит путешественник.

Машины, сложенные поперек дороги, и взаимопомощь

В пути иногда случались поломки, самый востребованный ремонт проводят с помощью сварки. К счастью, все проблемы удавалось решать в короткий срок.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

- Экстремальные ситуации, на первый взгляд, не всегда выглядят ими. Порой, когда сидишь за рулем и смотришь, то понимаешь, что вокруг происходят вещи страшнее мороза. В этом путешествии были сложные подъемы и спуски с перевала. Мы ехали с прицепами, это было непросто. Выезжаешь из-за поворота и видишь грузовую машину, сложенную поперек дороги, которую невозможно объехать, но мы успевали затормозить и сворачивали в снег, - рассказывает Дмитрий.

Кроме того, несколько раз внедорожники частично проваливались под лед. Всякий раз приходилось долго буксовать или вытягивать машину с помощью другой техники, использовать лебедку. Самостоятельно выбраться из этой ловушки невозможно, ведь вокруг обрывистая кромка, в которую упираешься колесом.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

- Наледь - это слои замерзшего льда, между которыми пустота. Как пирог из слоеного теста, если ты провалился в один, то не значит, что продавишь остальные. К счастью, чтобы полностью провалиться под воду, веса наших автомобилей не хватало, уходили максимум по бампер, - говорит путешественник.

Отметим, что за время в дороге путешественники несколько раз помогали другим автомобилистам. Так на одном из подъемов водитель УАЗа не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в дерево.

- Это нормальная ситуация на зимнике, но водитель повредил рулевую тягу. Мы помогали ее откручивать, а потом везли в деревню. Там ее быстро отремонтировали. Подобные случаи возникали повсеместно. Но чаще помощь заключалась не в том, чтобы кого-то спасти, а в обмене редкими товарами. Например, мы предлагали людям пельмени ручной лепки. Народ брал их с удовольствием. Но главное на зимнике - это пиво и натуральное молоко. За это готовы отдать все, - вспоминает Дмитрий.

Ночи в администрации и котельных

Ночевали в съемных квартирах, а также школах, администрациях и котельных. Однако чаще всего на ночь располагались в палатке, где согревались помощью печки. При этом два человека спали в машинах, потому что они были заведены. Раз в три-четыре дня находили места, где можно принять душ.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

- Самостоятельные ночевки - самый удобный вариант. На то, чтобы поставить палатку и всем вместе сварить ужин на какой-то снежной поляне уходит около часа. А в поселке порой приходилось договариваться и очень долго искать ночлег. За все время в пути в настоящем отеле жили только один раз, - отмечает Дмитрий.

Морковь за 650 рублей и размороженные супы

Путешественники рассказывают, что в магазинах в основном покупали хлеб и колбасу, оленину. Также иногда брали воду, но чаще всего ее набирали в промоинах, которые встречаются по дороге.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

По словам Дмитрия, их очень удивили цены на продукты и напитки. Так банка пива стоит 250 рублей, минералка - 190 за бутылку, а килограмм моркови - и вовсе 650 рублей. К счастью, у жителей Алтайского края с собой также были замороженные супы и пельмени.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

- Пока ставили лагерь, то клали замерзшие цилиндры с солянкой или борщом в котел и вскоре ели горячий суп. По вкусу он ничем не отличался от обычного незамороженного. Из местных блюд пробовали разные виды строганины - рыбу и мясо оленя. Ну а больше всего запомнился мантак - это соленое сало кита, - вспоминает путешественник.

Побег от COVID-19

Дмитрий признается, что страха перед коронавирусом у них не было. Ведь только чтобы доехать до Северного Ледовитого океана понадобилось 20 дней.

- Узнавали о пандемии по телефону и в новостях, но это казалось какой-то мистерией, потому что вокруг об этом ничего не говорило - только снег и мороз. Вируса не боялись, потому что уезжали от него все дальше и дальше на север в месте, где и животных встретишь нечасто, не то что людей. Вероятность заразиться была крайне мала, к тому же мы соблюдали все меры предосторожности. На обратном пути не работали кафе и автосервисы, пожалуй, это единственное проявление коронавируса в нашем путешествии, - делится Дмитрий.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

Что запомнилось сильнее всего

Сильнейшее впечатление на жителей Алтайского края оказала северная природа. Путешественники видели зайцев лис и даже волков.

- Надо понимать, что зимней дороги нет в теплое время года, там царство первозданной природы, абсолютно нет людей. Всю красоту трудно описать словами, это нужно хотя один раз в жизни увидеть своими глазами. Конечно, в своих перемещениях мы были ограничены зимней дорогой, но и там удалось увидеть немало - рассказывает Дмитрий.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

Однако по его словам, сильнее всего поразили масштабы нашей страны.

- Выехав из Барнаула на Чукотку, мы проехали 18,5 тыс. километров и это только половина России. На запад можно путешествовать еще столько же. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим путешествовать и открывать новые места в России, - резюмировал руководитель экспедиций клуба “Алтай-гид”.

Алтайские путешественники проехали на внедорожниках до Северного Ледовитого океана. Фото Дмитрия Юрочкина.

Отметим, что это путешествие обошлось примерно в 800 тыс. рублей.

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