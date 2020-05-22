Коронавирус в Барнауле, последние новости на 23 мая 2020: ковидный госпиталь в БСМП и ужесточение ответственности за несоблюдение масочного режима

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года выглядят следующим образом - в Алтайском крае ужесточат ответственность за несоблюдение масочного режима, а краевая клиническая больница скорой медицинской помощи (БСМП) станет ковидным госпиталем. В регионе продолжает расти число заразившихся COVID-19.

По данным на 22 мая, общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 1185 человек, в том числе 144 ребенка до 17 лет включительно.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Растет и число выздоровевших. Всего их - 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей. Выписаны из госпиталей за сутки 32 человека.

Большинство заразившихся - жители Барнаула – 467, Змеиногорского района – 245, Бийска – 120, Рубцовска – 46, Павловского района – 27. Случаи COVID-19 зафиксированы и в других районах края.

Отметим, что в настоящее время в регионе всего 10 смертельных случаев в 7 из них причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся паталогоанатомические исследования, в 1 случае установлено, что коронавирус не являлся непосредственной причиной смерти.

Ковидный госпиталь

В связи с возникновением очага инфекции краевая больница скорой медицинской помощи с 22 мая становится ковидным госпиталем.

- Мы прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Перепрофилировали отделения этого госпиталя. Часть пациентов, часть персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат – во втором корпусе, - сказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения края.

По его словам, медперсонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе

Ужесточение режима

Роспотребнадзор принял ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в регионе. В крае возникло 159 домашних очага заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек. Кроме того, высокие темпы распространения инфекции связаны с несоблюдением профилактических мер на предприятиях, в организациях и учреждениях.

- Сегодня принято жесткое решение, что по информации органов местного самоуправления будем составлять протоколы об административных нарушениях. За текущую неделю составлено 8 протоколов и 16 находятся в работе – за нарушение режима. Штраф для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Не понимают! Уже к самым жестким мерам прибегаем, потому что у нас есть на то основания, - отметила Ирина Пащенко, руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае ужесточат ответственность за несоблюдение масочного режима

Штраф для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, но и это не останавливает нарушителей (подробнее)