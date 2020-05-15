2020-05-15T08:48:53+03:00
Общество

Отменят ли ОГЭ в Барнауле из-за коронавируса: ситуацию прокомментировал министр образования края Максим Костенко

Учеников аттестуют по текущей успеваемости
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Экзамены девятых классах отменили.Экзамены девятых классах отменили.Фото: Олег УКЛАДОВ
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ОГЭ в Алтайском крае отменяется. Оценки в аттестат ученики получат по текущей успеваемости. Информацию об это подтвердил министр образования и науки региона Максим Костенко.

Он уточнил, что никаких дополнительных экзаменов для девятиклассников не будет. 29 мая для них завершится учебный год и школьники уйдут на каникулы. До 10 июня школы подготовят приказы об отчислении для учеников, которые собираются идти в колледж, и о переводе в десятый класс ребят, которые решили остаться.

Пройдут ли выпускные в девятых классах, зависит от эпидситуации. Здесь, как отметил Костенко, каждая школа сама принимает решение. Выпускной вечер провести возможно, если девятиклассников немного и в населенном пункте нет случаев заболевания коронавирусом. Мероприятие обязательно должно быть согласовано с Роспотребнадзором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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