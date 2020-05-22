Алтайский край – фронту

Алтайский край внес свою лепту в дело Победы. В регион в годы войны эвакуировали более ста предприятий, на которых производили патроны, двигатели для танков, обмундирование, обувь, одежду и т. д. Люди в тылу работали по 12-15 часов в сутки. Мы сделали подборку, что же дал Алтай фронту.

В 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек.

Больше половины алтайских солдат родились в 1923 году. Они погибли под Сталинградом и на Курской дуге.

С 1941 по 1945 гг. на Алтае сформировано 15 дивизий.

В годы Великой Отечественной в Барнауле действовало 11 военных училищ.

4 тысячи алтайских снайперов окончили снайперскую школу.

283 тысячи алтайских солдат не вернулись с фронта. К весне 1945 года не было в живых каждого второго.

78 тысяч алтайских солдат удостоены государственных наград за доблесть, проявленную в боях. 260 человек получили звание Героя Советского Союза. 60 стали полными кавалерами орденов Славы.

В целом за годы войны в крае было собрано на строительство боевой техники 165,7 млн рублей.

За годы войны фронтовики получили от трудящихся Алтая 9 эшелонов подарков: более 1 млн 300 тыс. теплых вещей и посылок, в том числе 19,3 тыс. полушубков, 107 тыс. пар валенок, 284,6 тыс. пар рукавиц и 47 тыс. шапок.

Т-34 стал самым массовым танком Второй мировой. Его первые опытные образцы испытали в мае ровно 70 лет назад. Благодаря своим характеристикам Т-34 был признан лучшим в классе средних танков. Свой вклад в производство боевой машины внесли алтайские моторостроители секретного завода Наркомата танковой промышленности № 77, нынешнего «Трансмаша». Он был создан осенью 1941 года на базе эвакуированных на Алтай тракторных заводов Харькова и Сталинграда. Уже в ноябре 1942 года с его конвейера сошли первые дизельные моторы, а всего в Барнауле произвели 10 тысяч моторов для Т-34. Алтайский двигатель ставили на каждый 5-й наш танк Второй мировой.

Для оказания помощи в городах и районах края было развернуто 59 госпиталей на 19 850 коек. Руководил их работой врач А.П. Тонконогов. В госпиталях открывались специализированные отделения: лор, глазное, урологическое, физиотерапевтическое. Для лечения раненых и больных воинов широко использовались курорты Белокуриха, Чемал, грязи оз. Большого Ярового.

Труженики сельского хозяйства края дали за годы войны стране около 160 млн пудов хлеба (2621 млн кг), свыше 9 млн пудов мяса, 20 млн гектолитров молока, более 3 млн пудов сахара. В великую Победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками значительную долю героического труда вложили и труженики сельского хозяйства Алтайского края.

Промышленность страны получила для переработки более 3,5 млн кож, 900 тыс. пудов шерсти и много другого сырья.

Барнаульская и Бийская обувные фабрики перешли на выпуск армейских сапог и ботинок. Общее производство обуви выросло более чем в 2,5 раза.

Производство паровых котлов возросло с 28 в 1942 г. до 317 в 1945 г. Они поступали в различные районы страны, главным образом в западные, освобожденные от фашистов.

Станкостроительный завод дал фронту за годы войны свыше одного миллиарда патронов, то есть больше, чем патронные заводы царской России выполнили их в Первую мировую войну.