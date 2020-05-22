Игрушки для взрослых: барнаулец продает коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей

Житель Барнаула Юрий несколько лет коллекционировал модели различных машин: от гоночных Ferrari до представителей советского автопрома и полицейских автомобилей из разных уголков мира. Некоторые модели приходилось скрупулезно собирать из мелких деталей в течение нескольких месяцев. В беседе с “Комсомольской правдой” мужчина объяснил, почему коллекционирование - это интересно, что ему нравится в этих машинах и почему решил их продать.

«Душа коллекционера»

Юрий признается, что интересовался машинами всю свою жизнь. Примерно 20 лет назад начал покупать первые модели и стал серьезно относиться к коллекционированию. Какое-то время собирал советские автомобили, а для того, чтобы они смотрелись еще эффектнее, барнаулец полировал их и перекрашивал. Позднее он расстался с этой коллекцией.

По словам Юрия, коллекционирование - не скучное увлечение, а целый мир. Многим нравится рассматривать мелкие детали машин, люди стараются собрать как можно больше автомобилей.

Барнаулец продает коллекцию моделей автомобилей.Фото: Avito.ru

- Когда-то шоферил сам, поэтому и появился интерес к этому. Знаете, первое время собирал не только машины, но и марки, монетки, медали и многое другое. Душа коллекционера, - смеется мужчина.

270 разных моделей

Коллекцию, размещенную на Avito, мужчина собирал в течение пяти лет. Он вспоминает, что первое время каждая модель стоила 350 рублей и постепенно цены превысили тысячу рублей.

Среди автомобилей модели из серии “Полицейские машины мира”, “Автолегенды СССР”, "Автомобиль на службе" и многие другие, всего около 270 машин. Ко многим сохранились журналы с подробным описанием и характеристиками. По словам барнаульца, это позволяет проследить эволюцию моделей и больше узнать об их истории. За всю коллекцию мужчина просит 155 тыс. рублей.

Барнаулец продает коллекцию моделей автомобилей.Фото: Avito.ru

Среди собранных автомобилей Юрий выделяет масштабные модели от производителя Cararama. По его словам, они отличаются высоким качеством и вниманием к деталям.

- Для меня в первую очередь важно качество самой модели, то, как она собрана. Например, взять те же шины - есть ли там проектор или просто приделана резинка, это большая разница. Важно литье пластика, покраска, внутреннее устройство машины. Как говорится, у коллекционеров свой интерес, - рассказывает мужчина.

Легендарный советский автомобиль

Одна из главных машин в коллекции Юрия - ЗИС-110. Эта модель знаменитого автомобиля высшего класса времен СССР в масштабе 1:8. Для сборки этой машиной пришлось покупать 120 журналов, в каждом номере которого были детали. В общей сложности на модель пришлось потратить около 40 тыс. рублей.

Барнаулец продает коллекцию моделей автомобилей.Фото: Avito.ru

Говоря о сборке этой машины, Юрий признается, что проще собрать настоящий автомобиль, а сбор моделей - кропотливая работа, на которую уходит много времени. Пришлось самому нарезать резьбу, возиться с кнопкой, чтобы загорался свет, когда открываешь двери.

- Я начал собирать один и сломал эту кнопку. В итоге пробовали сделать вдвоем с товарищем, склеили кнопку, начали собирать и сломали другую. Пришлось клеить заново, там было потрачено столько нервов, - вспоминает Юрий.

Несколько часов ушло и на работу с проводами. В машине горят свет, фары, стоп-сигналы.

Барнаулец продает коллекцию моделей автомобилей.Фото: Avito.ru

Юрий признается, что немало времени уходит и на уход за моделями.

- Протирать пыль - очень муторное занятие. Каждую машинку чищу кисточкой, на это иногда трачу полдня, а порой и весь. Вроде недавно чистил все, перед тем, как выставлял объявление, а смотрю, опять появляется пыль, - делится коллекционер.

Отвечая на вопрос, почему же он решил расстаться с любимыми моделями, Юрий сказал, что ему просто понадобились деньги. Пока жители региона звонят ему не слишком активно, но барнаулец все же не теряет надежды продать свои автомобили.

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