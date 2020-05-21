Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 мая 2020 года составило 9

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 21 мая 2020 года увеличилось и составило 9 человек. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства, прошедшем в онлайн-режиме. Таким образом, эпидобстановка в регионе остается напряженной.

Девять летальных исходов зарегистрировано среди пациентов с коронавирусом. Однако в шести случаях уже официально установлено, что причиной смерти стала инфекция, а еще в трех пока идет расследование. Комиссии потребуется некоторое время, чтобы установить, от чего именно скончались пациенты.

По состоянию на утро 21 мая в Алтайском крае зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших уже достигло 1111 человек. При этом, как отметил губернатор, ранее в день выявляли по 40-45 зараженных, а сейчас показатель значительно увеличился. Поэтому обстановку в крае по коронавирусу нельзя назвать спокойной и приемлемой.

Количество выписанных чуть преобладает над количеством тех, кто продолжает лечение: 573 к 529. При этом, в восьми ковидных госпиталях края находятся 375 человек, еще 151 пациент лечится на дому, три человека наблюдаются в военном госпитале. 72 из общего числа тех, кто продолжает лечение – дети до 17 лет. Врачи оценивают состояние 22 человек как тяжелое, а 12 – в крайней степени, так как им требуется поддержка легких на аппарате искусственной вентиляции.

В конце концов, Виктор Томенко затронул тему, которую уже неделю обсуждают в СМИ: масочный режим на территории региона соблюдают далеко не все. И эта безответственность увеличивает риски распространения коронавируса.

- Требования достаточно понятные, очень земные, но наблюдается абсолютно беспечный подход. Это беспечность по отношению к себе, к тем, с кем вы живете. Особенно молодые люди подвержены этой форме поведения. Прямое игнорирование требований. Но большинство людей всё-таки настороженно и ответственно подходят к соблюдению правил. За это я хотел бы жителей края поблагодарить, - подчеркнул глава региона.

Кстати, губернатор добавил, что к тем, кто не соблюдает правила, могут применять силовые санкции, но это ни к чему хорошему не приведет, поэтому нужно проявить ответственность и не подвергать риску себя и окружающих.

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