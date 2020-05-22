Как в Барнауле проходят рейды по соблюдению масочного режима
С введением масочного режима барнаульские полицейские начали проводить профилактические рейды по выявлению нарушителей. Напомним, с 12 мая согласно указу губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае введен масочный режим. Люди обязаны надевать это средство индивидуальной защиты общественных местах.
Как проверяют
Правоохранители проверяют соблюдение требований указа губернатора в местах общественного пользования — в магазинах, парикмахерских и салонах красоты, подъездах, на остановках общественного транспорта.
В УВД Барнаула отмечают, что горожане и гости краевой столицы, как правило, соблюдают меры профилактики коронавируса, однако некоторые люди до сих пор не желают соблюдать требования режима.
- Сотрудники полиции призывают граждан с пониманием относятся к сложившейся ситуации и неукоснительно соблюдать ограничительные меры, использовать средства индивидуальной защиты, - сообщают в УМВД России по Барнаулу.
Полицейские проводят беседы и рекомендуют надеть маски. Большая часть людей, увидев правоохранителей, сразу же достает из карманов и сумок средства защиты. Тех, кто отказывается надеть маску, просят покинуть общественное место. В большинстве случаев ограничиваются предупреждением, однако нарушителей могут привлечь и к административной ответственности.
В будущем рейды будут продолжены. Отметим, что всего с момента введения режима самоизоляции составили более 1500 материалов о нарушениях. Из них 183 были рассмотрены судом.
Какое наказание грозит за отсутствие маски
Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, данные меры должны соблюдать все. Нарушителей могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
Санкция предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа. Людям без маски грозит штраф от 1 до 30 тыс. рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тыс. рублей, предпринимателям без образования юридического лица - от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 100 до 300 тыс. рублей.
COVID-19 в регионе
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае, по данным на 21 мая, увеличилось еще на 57 человек и составило 1111 случаев. Из них 137 – это дети до 17 лет включительно.
К счастью, растет и число выздоровевших. На сегодня их 573 (в том числе 65 детей).
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ИСТОЧНИК KP.RU