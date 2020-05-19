В мэрии Барнаула разработают новые меры для контроля за масочным режимом

19 Май 2020 2020-05-19T04:54:43+03:00

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Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитетами по транспорту и предпринимательству совместно с торговыми предприятиями и пассажироперевозчиками как можно скорее проработать комплекс мер по обязательному соблюдению жителями города масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению, - сказал он

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что не все жители ответственно относятся к проблеме коронавируса и носят маски.

– В настоящие время мы видим, что, к сожалению, гражданами масочный режим соблюдается не в полной мере, - сообщила начальник отдела надзора за гигиеной труда управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова.

ИСТОЧНИК KP.RU