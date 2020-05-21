Их именами названы улицы

В Барнауле 27 улиц и площадей носят имена героев Великой Отечественной войны, в том числе барнаульцев. Некоторые названия связаны с юбилейными датами Победы, с дивизиями, сформированными на Алтае, важнейшими битвами и другими событиями Великой Отечественной войны. Сегодня мы расскажем о нескольких.

Летчик-штурмовик: Николай Малахов (1921–1993)

Во время войны враги окрестили Николая Малахова «черной смертью». О бесстрашии летчика-штурмовика ходили легенды. В наградном листе Малахова сказано: «Не зная страха в борьбе, не жалея своей жизни, все свои способности он отдает на быстрейшее уничтожение противника». На счету Малахова 122 успешных боевых вылета на самолете Ил-62, а также испытание немецким пленом.

Николай МалаховФото: из архива компании

Николай Малахов родился в селе Шелаболиха Алтайского края в 1921 году. Любовь к небу и полетам у него была с самой юности – сначала он занимался в аэроклубе. А в 1942 году окончил Омскую авиационную школу пилотов. Его первый боевой вылет состоялся 17 июля 1943 года. Буквально через пару дней самолет Малахова сбили, он выпрыгнул с парашютом и приземлился на территории врага, где его взяли в плен. Через полтора месяца уроженцу Алтайского края удалось сбежать и присоединиться к партизанскому отряду. А спустя несколько месяцев Николай вернулся в свой полк и продолжил полеты, во время которых обезвреживал противника.

За героизм, отвагу и мужество Николаю Малахову было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа одна из улиц города Барнаула.

Кстати, после окончания войны Малахов остался служить – продолжал летать на реактивных самолетах и даже был назначен командиром одной из частей.

Погиб смертью героя: Георгий Исаков (1919–1944)

Георгий Исаков, именем которого названа одна из улиц Барнаула, родом из села Касмала Павловского района Алтайского края. На фронт попал в августе 1943 года из Барнаула. Было все: контузия, плен, побег, партизанский отряд… В наградном листе описаны его подвиги:

«30 марта 1944 года товарищ Исаков, мастерски маскируясь на местности, незаметно приблизился с тыла к станковому пулемету противника, который задерживал наше наступление, брошенной гранатой привел противника в замешательство, после чего взял в плен весь пулеметный расчет во главе с румынским финном».

Георгий ИсаковФото: из архива компании

Погиб Георгий Исаков 7 апреля 1944 году в районе населенного пункта Стынка. Так описывается его последний бой в документах:

«В бою проявил исключительную самоотверженность, для подавления огня противотанковой пушки ползком пробрался к ней и противотанковой гранатой уничтожил пушку вместе с шестью солдатами расчета, чем обеспечил дальнейшее наступательное движение нашей пехоте. Тов. Исаков погиб при этом смертью героя».

13 сентября 1944 года младшему сержанту Исакову Георгию Семеновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Медсестра, радистка, разведчица: Вера Кащеева (1922–1975)

Комсомолка, красавица и просто героическая девушка из алтайского села Троицкого Вера Кащеева, в честь которой назвали улицу в Барнауле, спасла на фронте сотни жизней. Будучи санинструктором, под свистом пуль и бесконечной бомбежкой она вытаскивала с передовой раненых солдат. Однако бывали и такие моменты, когда, отложив в сторону бинты, Вера брала автомат и сама включалась в бой. Солдаты ласково называли ее «наша Вера». «Наша Вера» при необходимости была и разведчицей, и связной.

Настоящий подвиг Вера Кащеева совершила при форсировании Днепра осенью 1943 года. В неравном бою из 25 человек 18 погибли. В критической ситуации Вера взяла командование оставшимися бойцами на себя. Благодаря смелости и стойкости духа алтайской девушки удалось удержать участок берега до прибытия подкрепления. Правда, при этом Веру серьезно ранило. Девушка потеряла много крови, однако смогла сама себе сделать перевязку и осталась в строю.

Вера КащееваФото: из архива компании

«Кащеева была тяжело ранена, но боевую задачу выполнила и, доложив командиру о противнике и его огневых действиях, истекая кровью, осталась в строю гвардейцев и личным героическим примером воодушевляла на подвиги гвардейцев, которые захватили и удержали важный плацдарм на правом берегу Днепра», – говорится в представлении ее к званию Героя Советского Союза.

О награде Вера Кащеева узнала, когда проходила лечение после ранения в госпитале. В 1944 году ее демобилизовали по состоянию здоровья. Кстати, после окончания войны Кащеева окончила акушерское отделение Барнаульского медицинского техникума и работала медсестрой.

Санинструктор: Иосиф Халманов (1906–1970)

Уроженец Барнаула Халманов Иосиф был участником битвы за Москву. В один из дней сражений, во время боя под Калининым его тяжело ранило. Но даже это обстоятельство не сломило воли и желания быть полезным на фронте. Выздоровев, Иосиф отучился на санитарного инструктора и снова отправился на передовую в составе 364-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й Белорусский фронт). Каждый день, рискуя собственной жизнью, он самоотверженно оказывал помощь истекающим кровью бойцам. При этом сам получил еще два ранения. Всего за время войны старшина медицинской службы Халманов вынес с поля боя 190 раненых солдат.

Иосиф ХалмановФото: из архива компании

Особенно отличился Халманов в 1944 году – вместе с группой захвата он преодолел реку Днепр в районе деревни Буйничи Могилевского района Могилевской области, захватил плацдарм на правом берегу и первым водрузил красный флаг на одном из занятых домов. В результате контратаки противников в живых остались всего 9 участников данной операции, среди них был и санинструктор Халманов. В 1945 году Иосифу Халманову было присвоено звание Героя Советского Союза.

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