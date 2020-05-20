2020-05-20T13:52:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 20 мая 2020: вспышка болезни в общежитии и снятие ограничений

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 20 мая 2020 года, самые важные события
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Заболевший выявлен в студенческом общежитии.Заболевший выявлен в студенческом общежитии.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае перевалило за тысячу человек, шесть из них погибли. Последний случай – это смерть пожилого мужчины из Славгорода. У него были хронические заболевания, и организм не выдержал.

Вместе с тем, есть и хорошие новости – снимаются ограничения в Змеиногорском районе, где из-за вспышки коронавируса на рудники закрыли район. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Границы открываются с 21 мая.

- Ранее принятое постановление правительства Алтайского края о введении ограничительных мероприятий на территории Змеиногорского района признается утратившим силу, - сообщает официальный сайт региона.

Между тем, коронавирус был выявлен у сотрудников более, чем 30 предприятий. Каких именно - не разглашается.

На фоне послаблений в Барнауле в общежитии №3 медицинского вуза выявлен новый случай коронавируса у проживающего там студента. Сейчас вся общага на карантине – вуз обеспечивает их едой и питанием. По рекомендациям Роспотребнадзора, в здании постоянно проводится дезинфекция. В случае ухудшения самочувствия или появления симптомов у проживающих их должны будут госпитализировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На ремонт жилья ветеранов выделили больше 3 млн рублей
В барнаульском общежитии зафиксировали случай коронавируса
Границы Змеиногорского района будут открыты с 21 мая
Жительницу Барнаула подозревают в истязании 10-летнего сына
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
Барнаулец отдал мошенникам 30 тысяч рублей за несуществующий гарнитур
В Барнауле отремонтируют улицу Куйбышева
На онлайн-площадке центра «Мой бизнес» расскажут, как запустить интернет-магазин за час
Компании Алтайского края имеют уникальную возможность получить патентные услуги
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 20 мая 2020 года составило 6 человек
Возбуждено дело об убийстве после исчезновения 15-летней школьницы
В Барнауле бесплатно раздают милых котят-супергероев
«Ростелеком» запустил рекламную кампанию про «Умный дом»
Число зараженных в Республике Алтай на 20 мая 2020 составило 87
Алтайским школам дадут имена героев
В алтайской краевой клинической больнице скорой помощи обнаружили зараженных коронавирусом
Жительница Барнаула прошла опрос и вместо гарантированного выигрыша потеряла деньги
На Алтае пытаются не допустить распространение чумы
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 5 человек
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей
Заместитель директора каменского техникума подозревается в получении взятки
На Алтае готовят к лету систему электроснабжения на туробъектах и курортах
Семь авиакомпаний отменили рейсы в Барнаул до конца мая