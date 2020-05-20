Коронавирус в Барнауле, последние новости на 20 мая 2020: вспышка болезни в общежитии и снятие ограничений

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае перевалило за тысячу человек, шесть из них погибли. Последний случай – это смерть пожилого мужчины из Славгорода. У него были хронические заболевания, и организм не выдержал.

Вместе с тем, есть и хорошие новости – снимаются ограничения в Змеиногорском районе, где из-за вспышки коронавируса на рудники закрыли район. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Границы открываются с 21 мая.

- Ранее принятое постановление правительства Алтайского края о введении ограничительных мероприятий на территории Змеиногорского района признается утратившим силу, - сообщает официальный сайт региона.

Между тем, коронавирус был выявлен у сотрудников более, чем 30 предприятий. Каких именно - не разглашается.

На фоне послаблений в Барнауле в общежитии №3 медицинского вуза выявлен новый случай коронавируса у проживающего там студента. Сейчас вся общага на карантине – вуз обеспечивает их едой и питанием. По рекомендациям Роспотребнадзора, в здании постоянно проводится дезинфекция. В случае ухудшения самочувствия или появления симптомов у проживающих их должны будут госпитализировать.