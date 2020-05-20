2020-05-20T07:58:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусные больные выявлены на 31 предприятии Алтайского края

Крупнейшим очагом стал рудник в Змеиногорском районе
Иван ОЛЕКСЮК
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Недавно в телеграме и на картах то Яндекса были опубликованы адреса домов.Недавно в телеграме и на картах то Яндекса были опубликованы адреса домов.Фото: ПОЛИТСИБРУ
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В Алтайском крае коронавирусная инфекция выявлена у сотрудников 31 предприятия. Об этом сообщает Политсибру со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

- 6 мая во время пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления рассказала о пяти таких предприятиях, но назвала лишь два. Чтобы уточнить название остальных, мы послали официальный запрос. 14 мая пришел ответ, датированный 13-м числом, где рассказывалось, что на эту дату случаи заражений сотрудников зафиксированы уже на 31 предприятии края, - пишет издание.

При этом конкретные организации не называются, а рост объясняется общим увеличением заболевших. Можно предположить, что с 13 мая у нас уже больше 31 предприятия с заболевшими новым коронавирусом сотрудниками. Но жители по-прежнему не знают, что это за организации.

Недавно в телеграме и на картах то Яндекса были опубликованы адреса домов (но не квартиры), в которых проживают заразившиеся COVID-19. После этого полиция начала проверку, мол, кто-то слил информацию, и виновные должны быть наказаны. Но не логично ли назвать эти адреса, чтобы люди могли адекватно реагировать на угрозу? Смысл в этом есть: тревожность у жителей по поводу коронавируса снизилась, люди отказываются сидеть дома, соблюдать масочный режим. Если мы будем знать, что инфекция рядом, то это может подтолкнуть людей к тому, чтобы хотя бы чаще мыть руки.

- Мои знакомые спорят, насколько это морально оправдано, рассказывать про это всем, - пишет в авторской колонке алтайский журналист Андрей Никитин. - Я посмотрел на опыт Израиля, там власти официально рассказывали о маршрутах передвижений заболевших и даже на официальном сайте висят места, где произошло заражение (вплоть до названий магазинов или заправочных станций). И они не задаются тут вопросами, морально это или нет, у них, на мой взгляд, вполне прагматичные устремления - рассказать остальным, где были заражения, чтобы проверились и поостереглись и чтобы помогли найти круг общения. Думаю, нужно публиковать места - как дома, так и учреждения.

Сейчас в крае больше тысячи зараженных, примерно половина из них уже здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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