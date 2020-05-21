Андрей Разин хочет построить на Алтае поселок «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин, скрывшийся от мировых невзгод в виде пандемии коронавируса на Алтае, подышав свежим горным воздухом, решил построить здесь поселок «Ласковый май».

На Алтай Разин прилетел еще до того, как началась шумиха вокруг коронавируса – еще в середине марта. Тогда даже представить себе не мог, что простая рыбалка и охота обернутся для него бесконечной любовью к этому региону. Теперь он готов буквально петь оды Алтаю и строить поселения для своих знакомых.

- Хочу сделать большое открытие. Оказывается, многие наши олигархи имеют на территории Алтайского края, а также Республики Алтай, дачи. И заметьте, это - очень крупные предприниматели. Они действительно здесь строят небольшие автономные жилые массивы, в которых есть все необходимое для жизни: и ветряные мельницы, которые добывают электроэнергию, и артезианские скважины с хорошей чистой водой. Одним словом, все атрибуты хорошей, здоровой и очень качественной жизни. Поэтому после высказываний некоторых наших специалистов о том, что эпидемия коронавируса далеко не последняя, я принял решение здесь, в 200 километрах от Горно-Алтайска, построить для участников группы «Ласковый май» одноименный посёлок, в котором, в случае повторения эпидемии, я и солисты группы со своими семьями смогут провести карантин, - пишет Разин в своем Instagram.

Пользуясь возможностью, создатель «Ласкового мая» посоветовал олигархам также не затягивать и как можно скорее отстроить на Алтае поселения для себя и своих друзей и близких. Ведь, по его мнению, здесь можно не просто пережить катаклизмы, но и просто подышать чистым воздухом и отведать экологически чистых продуктов.

- И тогда, поверьте, никакая эпидемия нам не будет страшна, и вы будете жить много-много лет, - заверяет Разин.

Будущий «прораб» уже «нарисовал», как будет выглядеть его поселок. В обязательном случае это будет населенный пункт, в котором возведут дома только из экологически чистых стройматериалов (из дерева). Всего их будет 50. В них должны уместиться все солисты «Ласкового мая», а также сотрудники Андрея Разина, его друзья и их семьи.

- Кроме того, в летнее время года туда могут ездить все мои друзья, чтобы отдохнуть, поправить свое здоровье, поохотиться, порыбачить и побыть наедине с природой. Все эти домики будут на балансе студии «Ласковый май» на протяжении ближайших десятилетий, а может быть и столетий. Кроме того, в посёлке будет предусмотрена медсанчасть и спортклуб со школой. Так, что такой экологически чистый и безопасный посёлок скоро появится в нашей стране, - пообещал продюсер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин спасается от коронавируса у алтайских староверов

Создатель легендарной группы 90-х «Ласковый май» Андрей Разин вместе с друзьями-артистами приехал спасаться от коронавируса к алтайским староверам (подробнее)