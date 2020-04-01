Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин спасается от коронавируса у алтайских староверов

Создатель легендарной группы 90-х «Ласковый май» Андрей Разин вместе с друзьями-артистами приехал спасаться от коронавируса к алтайским староверам.

- Я с артистами «Дискотеки «Союз» в Алтайском крае, у староверов. Сегодня выложу вам маленький репортаж с рыбалки, а также с охоты. Так что мы тоже на природе будем почти месяц на карантине. Владимир Владимирович, не переживайте, всё хорошо. Мы выполняем все ваши с премьер-министром поручения, - написан продюсер на своей странице в Instagram.

razin_andrei_lm Первая есть! Готовим уху!

Судя по публикациям, звездный десант находится в Алтайском крае около 3-4 дней. Разин уже успел сходить на рыбалку и, надо отметить, удачно – поймал щуку и не только. Правда, где именно, в каком районе переживает карантин Разин, не уточнил. А вот насколько успешным выдалась охота – он тоже не уточнил.

- Ну вот, страна, Алтайский край, ранее утро, я на охоте, - говорит в одном из опубликованных видео продюсер. – Ребята тоже разошлись по местам. Стоим, ждем. Только посмотрите, какая хорошая природа. Так что думаю сегодня обязательно будет какой-нибудь трофей. Так что или будьте в лесу или сидите дома. Ну, а «Дискотека Союз» и Андрей Разин сегодня на охоте, а потом пойдем на рыбаку. Всех благ вам и хороших недельных выходных. Не скучайте. Всегда с вами, лучшие охотники и лучшие рыбаки страны.

razin_andrei_lm В засаде

А между тем, попасть в Алтайский край на отдых сейчас просто невозможно. Согласно указу губернатора Алтайского края до 1 июня на территории региона приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также гостиницах, расположенных в городе-курорте федерального значения Белокуриха.

Точно такое же распоряжение дал и губернатор соседней Республики Алтай Олег Хорохордин. Так что понятно, почему Андрей Разин выбрал именно вариант со староверами – отличный шанс не только отключиться от внешнего мира, но и погрузиться в культуру.

А между тем, создатель «Ласкового мая» мог провести вынужденный отпуск и со своей бабушкой, которой в этом году исполнится 95 лет. Но вместо него ее навещают друзья Разина.

- Очень благодарен моему однокласснику Коле Коржикову за то, что он со своей супругой Галей приехал к моей бабушке и весь карантин будет находиться в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края вместе с ней. Сегодня я даже разрешил им выпить коньячка, потому что здоровье у бабушки хорошее. Но не забываем, что в этом году ей 95 лет и чувствует она себя прекрасно. Так, что карантин она проведёт в кругу очень близких и надёжных друзей. Дай Бог тебе здоровья, бабуля. Крепись, вся страна за тебя переживает. Ты у нас, как арбитр нашей порядочности, красоты и грации, - также пишет музыкант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Всеобщий режим самоизоляции на Алтае 2020: людям запрещено выходить из дома

31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По сути, глава региона ввел режим самоизоляции (подробнее)

Количество заболевших коронавирусом в Барнауле: последние новости на 31 марта 2020

Появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Барнауле на 31 марта 2020 года (подробнее)