2020-05-20T08:54:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 20 мая 2020 года составило 6 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 20 мая 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Погибшим оказался 64-летний житель Славгорода.Погибшим оказался 64-летний житель Славгорода.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле продолжает расти число умерших от коронавируса, по состоянию на 20 мая 2020 года погибли уже шесть человек. Последний случай зарегистрирован за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

Погибшим оказался 64-летний житель Славгорода. Как и в прежних случаях, у пациента течение заболевания было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем. Врачи госпиталя Городской больницы 5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли.

Всего за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заболевания. Общее число заболевших на 20 мая 2020 года составило 1054 человека, в том числе 132 детей до 17 лет включительно. Большинство заболевших - жители Барнаула или из Змеиногорского района, где на руднике произошла вспышка коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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