2020-05-17T08:07:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Приближаемся к тысяче. Число заболевших коронавирусом на Алтае на 17 мая 2020 года составило 925

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Алтае на 17 мая 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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За минувшие сутки в крае выявили 40 новых случаев зараженияЗа минувшие сутки в крае выявили 40 новых случаев зараженияФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом на Алтае на 17 мая 2020 года составило 925. За минувшие сутки в крае выявили 40 новых случаев заражения.

Как сообщили в пресс-службе регионального Оперштаба, новые больные зарегистрированы в Бийске (плюс 10), Барнауле (9), Рубцовске (5), Курьинском районе (4), Новоалтайске (3), Змеиногорском районе (2), Завьяловском районе (2), Павловском, Бийском, Тюменцевском и Солонешенском районах (по одному).

121 человек из числа всех заболевших - дети до 17 лет включительно. Их больниц выписались 458 пациентов (плюс 17 за сутки).

- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах, - пояснили в штабе.

Как и ранее, в большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно. 125 случаев выявлено у больных с внебольничной пневмонией, 168 – по ОРВИ.

Под медицинским наблюдением остаются 4897 человек, на наличие инфекции за все время обследовано 54409 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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