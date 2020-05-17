Приближаемся к тысяче. Число заболевших коронавирусом на Алтае на 17 мая 2020 года составило 925

Число заболевших коронавирусом на Алтае на 17 мая 2020 года составило 925. За минувшие сутки в крае выявили 40 новых случаев заражения.

Как сообщили в пресс-службе регионального Оперштаба, новые больные зарегистрированы в Бийске (плюс 10), Барнауле (9), Рубцовске (5), Курьинском районе (4), Новоалтайске (3), Змеиногорском районе (2), Завьяловском районе (2), Павловском, Бийском, Тюменцевском и Солонешенском районах (по одному).

121 человек из числа всех заболевших - дети до 17 лет включительно. Их больниц выписались 458 пациентов (плюс 17 за сутки).

- Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах, - пояснили в штабе.

Как и ранее, в большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно. 125 случаев выявлено у больных с внебольничной пневмонией, 168 – по ОРВИ.

Под медицинским наблюдением остаются 4897 человек, на наличие инфекции за все время обследовано 54409 человек.

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