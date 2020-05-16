Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 мая 2020: инфицированы сотрудники крупного предприятия и обнародован список домов, откуда забирали больных COVID-19

Коронавирус в Барнауле не сдает позиций. Последние новости на 17 мая 2020 говорят о том, что выявляемость новых инфицированных держится на одном уровне. К счастью, резких скачков в регионе не происходит.

Накануне стало известно, что на предприятии ОАО «Кучуксульфат» выявили шестерых инфицированных:

- Четыре из которых имели исключительно бытовые контакты с зараженными. Источник заражения у первых заболевших двоих сотрудников устанавливается. Оба этих работника являются членами одной семьи, - сообщили в оперативном штабе Алтайского края.

В настоящее время изолированные ранее сотрудники постепенно выходят на работу. При этом на предприятии соблюдают все необходимые меры безопасности: помещения дезинфицируются, сотрудники соблюдают масочный режим и выдерживают социальную дистанцию в полтора метра. На входе проводят термометрию. В случае выявления у работника признаков ОРВИ, его не допускают на службу.

Тем временем сотрудники другого предприятия, где ранее были выявлены 200 инфицированных - Карболихинского рудника в Змеиногорском районе – также возвращаются к привычному образу жизни. Повторный отрицательный тест на коронавирус получили уже 173 человека. Остальные 27 продолжают лечение.

Знай своих

Некоторое время назад в сети стали публиковать домашние адреса, с которых в Барнауле забирали зараженных коронавирусом. Только за один май список пополнили более 80 многоквартиных домов. Достоверны ли они или фейк – официальных подтверждений нет, однако по информации источника «Комсомолки», как минимум три адреса реальны: Чеглецова, 10а, Сергея Ускова, 42, Шукшина, 4.

Главное предостережение автором Телеграм-каналов, выдавших перечень адресов – соблюдение соседями инфицированных правил безопасного поведения.

- Если вы увидели свой дом, знайте, вы в зоне риска. Рекомендую жителям указанных домов не забывать использовать перчатки в подъездах, в случае их отсутствия мыть руки после каждого выхода из дома. Не лишним будет использование маски при общении с соседями, - пишут они.

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- Контактировавшие с ними изолированы. Руководство «Кучуксульфата» предпринимает все меры для нераспространения вируса, - сообщает оперативный штаб Алтайского края. (подробнее)