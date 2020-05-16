2020-05-16T14:14:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусных больных выявили среди сотрудников крупного предприятия Алтайского края

Инфицированных выявили на производстве ОАО «Кучуксульфат»
Анна СЕМИНА
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На предприятии выявлено шесть инфицированныхНа предприятии выявлено шесть инфицированныхФото: Олег УКЛАДОВ
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Зараженных COVID-19 выявили на еще одном алтайском предприятии. По состоянию на 16 мая, официально подтверждены шесть случаев инфицирования.

- Контактировавшие с ними изолированы. Руководство «Кучуксульфата» предпринимает все меры для нераспространения вируса, - сообщает оперативный штаб Алтайского края.

По словам заместителя генерального директора предприятия Владимира Ермолова, с середины марта, после того, как было принято постановление главного санитарного врача РФ на самом производстве создали местный оперативный штаб. В его задачу входила разработка неотложных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19.

Так для сотрудников было приобретено 85 тысяч единиц защитных масок: 25 тысяч многоразовых и 60 тысяч одноразовых. Также доставили 1830 литров антисептика, 900 кг дезинфицирующих средств для посещений, закуплены термометры, анализаторы воздуха одноразовые медицинские защитные костюмы. На все эти цели было потрачено более пяти миллионов рублей.

Помимо этого на предприятии действовал масочный режим, а также контролировалось соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров. На рабочие места сотрудников пропускали только после осмотра, измерения температуры и обработки рук. Если у кого-то были признаки ОРВИ, то таких сотрудников отстраняли от работы.

- Каждые два часа производится проветривание и уборка помещений дезинфицирующими средствами. Работникам запрещено перемещение между цехами и участками, если данные действия не обусловлены технологическим процессом. Прием пищи осуществляется в строго отведенном месте, столовая осуществляет работу только на вынос продуктов, - также добавляют на предприятии.

В целях безопасности временно от работы также отстранили сотрудников старше 65 лет, а также беременных женщин и тех сотрудников, которые имеют хронические заболевания.

- С момента выявления у сотрудников заболевания коронавирусной инфекцией администрация ОАО «Кучуксульфат» отстранила от работы с соблюдением самоизоляции более 55 работников, у которых был произведен забор биологического материала, для направления в лабораторию ПЦР диагностики краевой медицинской организации, - также информирует источник.

В настоящее время к работе постепенно возвращаются ранее изолированные сотрудники. У всех отрицательные анализы на коронавирус.

Продолжается определение источника заражения у первых двух заболевших. Оба они – члены одной семьи. Остальные были инфицированы исключительно бытовым контактом. На предприятии тем временем проводится дезинфекция помещений. Ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее 200 инфицированных коронавирусом были установлены на Карболихинском руднике в Змеиногорском районе. В настоящее время 173 выздоровели. Остальные продолжают лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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