Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 16 мая 2020 года составило 885

Число заболевших коронавирусом в Барнауле продолжает стабильно расти. По данным на 16 мая 2020 года число инфицированных за последние сутки вновь увеличилось на 38 человек.

Как отмечают в оперативном штабе Алтайского края, эта цифра держится уже вторые сутки. Между тем, общее число инфицированных в регионе составило 885.

- За прошедшие сутки инфицированных выявили в Барнауле – 26 человек, Благовещенском районе – 3, Тальменском районе – 2, Славгороде – 2, Рубцовске – 1, Камне-на-Оби – 1, ЗАТО Сибирском – 1, Бурлинском районе – 1, Тогульском районе – 1, - информирует источник.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц, проводят заключительную дезинфекцию в очагах.

По данным на 16 мая, из общего числа заболевших, 113 – это дети до 17 лет включительно. Из больниц выписали 441 пациента, из нах 28 – дети.

Полная география распространения COVID-19 в Алтайском крае выглядит следующим образом:

Барнаул - 302,

Змеиногорский район – 242 (Змеиногорск – 33, Змеиногорский район – 209),

Бийск – 84,

Рубцовск – 35,

Поспелихинский район – 23 (Николаевка – 10, Поспелиха – 11, Поломошное – 2),

Павловский район – 22 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 6, Новые Зори – 11, Рогозиха-2),

Благовещенский район – 19 (Степное озеро – 17, Благовещенка – 2),Славгорода– 14,

Тальменский район – 13 (Ларичиха – 3, Тальменка – 5, Наумово – 1, Луговое – 1, Шипицыно – 1, Новоперуново – 1, Новая Заря-1),

Новоалтайск – 12,

Рубцовский район – 10 (Куйбышево – 2, Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1, Березовка – 1, Вымпел - 1),

Немецкий национальный район – 10 (Гальбштадт – 2, Кусак – 5, Подсосново - 3),

Камень-на-Оби – 8,

Бурлинский район – 8 (Бурла – 5, Партизанское – 2, Устьянка - 1),

Новичихинский район – 7 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 2),

Третьяковский район – 7 (Староалейское),

ЗАТО Сибирский – 7,

Тюменцевский район – 6 ( Юдиха – 1, Вылково – 1, Шарчино – 2, Королевский – 2),

Горняк – 6,

Родинский район – 6 (Мирный – 1, Родино –5),

Первомайский район – 5 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское – 1, Боровиха-1),

Яровое – 4,

Заринск – 3,

Крутихинский район – 3 (Крутиха),

Ребрихинский район – 3 (Ребриха),

Табунский район – 3 (Алтайское),

Егорьевский район –2 (Первомайское – 1, Новоегорьевское – 1),

Кулундинский район – 2 (Кулунда – 1, Троицк - 1),

Алейск – 2,

Бийский район – 2 (Первомайское – 1, Шебалино – 1),

Советский район – 2 (Советское),

Косихинский район – 2 (Косиха – 1, Лосиха – 1),

Троицкий район – 1 (Троицкое),

Целинный район – 1 (Верх-Марушка),

Михайловский район – 1 (Михайловское),

Романовский район – 1 (Сидоровка),

Алтайский район – 1 (Алтайское),

Усть-Калманский район – 1 (Михайловка),

Волчихинский район – 1 (Волчиха),

Мамонтовский район – 1 (Покровка),

Курьинский район – 1 (Колывань),

Шипуновский район -1 (Шипуново),

Тогульский район -1.

Из 200 заболевших сотрудников Карболихинского рудника 173 выздоровели. Остальные продолжают лечение.

За все время в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию было обследовано 53267 человек. Под медицинским контролем остаются 4868 человек. Сняли с контроля 13501.

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