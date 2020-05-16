Штрафы за отсутствие маски у детей в Барнауле во время коронавируса: могут ли родителей привлечь к ответственности

С введением масочного режима в Алтайском крае у родителей возникает закономерный вопрос – надо ли носить маску маленькому ребенку? Порой на него кепку то в солнцепек натянуть сложно, а маску он и подавно не будет терпеть на своем лице.

– Детям носить их, конечно, интересно… Но не более пяти минут. Им трудно дышать, они психуют и сдирают. Сейчас уже не надеваю на сыновей маски, – рассказывает Алина Гребенникова, мама мальчиков четырех и двух лет.

За нарушение масочного режима могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. «Безмасочникам» могут выписать предупреждение или штраф. Однако административная ответственность наступает с 16 лет, и получается, на детей это наказание не распространяется. Выходит, маски можно не носить?

– Указ губернатора не содержит разграничений по возрасту. Следовательно, стоит воспринимать его положения буквально - все граждане вне зависимости от возраста должны носить маски. Лица, не достигшие 16 лет, не будут привлекаться к административной ответственности. С ними, как и с их родителями, возможно, провести только разъяснительную беседу, – объясняет юрист Сергей Веселых.

В краевом управлении МВД также подтвердили, что маски нужно носить всем, однако все зависит от конкретной ситуации.

– Родитель сам должен принимать решение, каждая ситуация индивидуальна, - сказали в ведомстве.

Если ребенок совсем маленький, то на улице его перевозят в коляске – это и будет его защитой. Житель Барнаула, отец двоих маленьких детей, журналист «Комсомольской правды» Иван Олексюк считает так же – коляску младшего сына, которому только четыре месяца, можно накрыть, и это будет барьером от вируса. От маски младенец может просто-напросто задохнуться. Но вот к старшему сыну, которому исполнилось два года, более строгие требования.

– На него я бы надел маску, к этому просто нужно приучить. Вообще, я стараюсь не ходить с детьми в общественных местах. Считаю, что всегда можно найти, с кем оставить ребенка, если нужно отлучиться по делам, – говорит Иван.

Действительно, самый простой выход из ситуации – не посещать с детьми места с большим скоплением людей.

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