Масочный режим в Барнауле в период коронавируса: кому разрешено не носить маску

С 12 мая в Алтайском крае введен масочный режим. Люди обязаны надевать медицинскую маску в магазинах, на остановках, в общественном транспорте и местах общепита. Однако не каждый может выдержать поездку по городу в душном, нагретом на жаре автобусе в таком антикоронавирусном обмундировании. Некоторым надевать маску вообще нежелательно по медицинским показаниям.

Кому от маски станет хуже

В эфир радио «Комсомольская правда» позвонила жительница Новоалтайска, которая пожаловалась, что она задыхается в маске из-за хронического заболевания. Уже через несколько минут ей становится плохо – воздуха не хватает, поднимается давление.

Главный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина подтвердила, что такое действительно возможно:

- Люди в сердечной недостаточностью часто страдают одышкой. Маска в этом случае действительно будет ухудшать состояние.

Что касается больных бронхиальной астмой, врач объяснила, что при адекватной терапии, у человека в принципе не должно быть удушья. Дискомфорт может быть только в том случае, если маска пропитана антибактериальным составом, и астматик вдыхает эти испарения.

Не могу носить маску – будет штраф?

В случаях, когда по медицинским показаниям человек не может долго носить маску, это делать необязательно. По распоряжению Роспотребназдора Алтайского края такие люди должны строго соблюдать респираторную гигиену – при кашле или чихании прикрывать рот и нос бумажной салфеткой и выбрасывать ее сразу после использования. Также нужно обработать руки антисептиком или помыть с мылом.

В ведомстве заверили, что в таких случаях не будут наказывать за несоблюдение масочного режима, однако лучше иметь при себе справку о заболевании.

Врачи все же рекомендуют людям со слабым здоровьем соблюдать режим самоизоляции. Главный кардиолог края Анна Ефремушкина напомнила, что риску заболеть COVID-19 больше всего подвержены лица с сахарным диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью. Так как последние не могут носить маску из-за недостатка кислорода, им стоит быть особо осторожными и оставаться дома.

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