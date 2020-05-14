Алтайские предприниматели получили возможность бесплатного обучения

Предприниматели края получили возможность БЕСПЛАТНО обучиться или обучить своих сотрудников на курсах повышения квалификации по профильным направлениям деятельности в любом аккредитованном учебном заведении на территории страны.

Подавайте заявки, если есть необходимость:

- повысить уровень своих профессиональных компетенций или компетенций сотрудников;

- улучшить качество продукции и услуг и полнее удовлетворять потребности клиентов;

- расширить возможности действенно реагировать на меняющиеся запросы рынка;

- усилить конкурентоспособность Вашего социального предприятия, используя новые методики и технологии

Что для этого нужно?

Соответствовать требованиям к получателям услуг центра инноваций социальной сферы.

Определить, какая программа повышения квалификации позволит Вашему бизнесу выйти на новый уровень (профиль обучения должен соответствовать виду социально-предпринимательской деятельности заявителя).

Выбрать российское образовательное учреждение, организующее такое обучение и имеющее соответствующую лицензию.

Выбрать курс с любой формой обучения (очной, заочной, с применением дистанционных технологий) длительностью не менее 32 учебных часов, сроком обучения – до конца 2020 года, стоимостью - не более 40 тыс. руб.

Заполнить заявление (скачать форму заявления для руководителя, для работника).

Приложить к заявлению

– копию документа о наличии (получении) у руководителя (работника) среднего профессионального или высшего образования;

– копию документа, подтверждающего смену фамилии руководителя (работника) (в случае смены фамилии);

– копию приказа (выписку из приказа) о приёме на работу или копию трудовой книжки;

– копию свидетельства о постановке работника на учёт в налоговом органе (при направлении на обучение работника);

– письменное обоснование необходимости оказания услуг (скачать форму обоснования);

– заполненную анкету (скачать форму анкеты);

– копию расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) за последний отчётный период с отметкой о приёме либо протоколом отправки через криптосвязь.

К заявке могут прилагаться иные дополнительные документы (ходатайства, рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, информационные материалы и пр.) по усмотрению заявителя.

Направить заявление с приложениями в ЦИСС НО «Алтайский фонд МСП» по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, оф. 101.

Внимание! В период установления в соответствии с Указом Президента РФ нерабочих дней заявитель направляет комплект документов в виде скан-копий на электронный адрес aciss@bk.ru с пометкой в теме письма «Повышение квалификации». После возобновления рабочего режима заявителем должен быть представлен пакет документов в бумажном виде.

Заявки рассматриваются рабочей группой НО «Алтайский фонд МСП» по мере их поступления.

Обучение оплачивается за счёт и в пределах лимита средств в рамках Программы на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес». Расходы на проезд и проживание в месте обучения оплачиваются слушателем самостоятельно.

Количество услуг ограничено.

Справки по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207)