Алтайский фонд микрозаймов начал выдавать займы пострадавшим из-за коронавируса предприятиям

Алтайский фонд микрозаймов начал выдавать займы на льготных условиях субъектам малого бизнеса, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Один из заемщиков – предприниматель Роман Молоканов из Рубцовска, занимающийся грузоперевозками.

- Безусловно, отрасль «упала». Но, когда узнал, что грузоперевозки попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, то решил этим воспользоваться и взять займ. Деньги мне нужны для закупки шин, запчастей и ГСМ. С фондом мы уже сотрудничали, брал здесь два займа. Поэтому в положительном решении не сомневался, - прокомментировал обращение в Алтайский фонд микрозаймов предприниматель.

По условиям программы «Антикризисные займы», сумма микрозайма может составлять до 5 млн рублей, процентная ставка - 3% годовых, отсрочка первого платежа по микрозайму до 6 месяцев, срок микрозайма от 13 до 36 месяцев.

Кроме того, снижены требования к имуществу, предоставляемому в залог для обеспечения микрозайма, целевое использование микрозайма предполагает пополнение оборотных средств, оплату текущих расходов, в т.ч. выплату заработной платы, инвестиции. Нет условий по страхованию жизни и здоровья поручителей, а также предмета залога, но предоставлена возможность получения займов под поручительство Фонда МСП (при недостатке своего залога - до 30% от суммы займа). Подробнее в разделе «Получить заем».

Для получения консультации по вопросу государственной поддержки в виде микрозайма можно обратиться в управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (контактное лицо – Разуваева Анна Сергеевна, тел. (3852) 38-05-18), в некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Алтайский фонд микрозаймов» (контактное лицо – Бойко Татьяна Владимировна, тел. (3852) 53-80-70).

Справка

В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке микрофинансовых организаций края составляет 97%. Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края. Капитализация фонда по состоянию на начало 2020 года составляет 678 млн рублей.