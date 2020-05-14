2020-05-14T12:27:13+03:00
Экономика

29 апреля стартовала федеральная онлайн-программа для предпринимателей Алтайского края

Федеральная образовательная онлайн-программа для действующих предпринимателей, разработана АО «Деловая среда» совместно с НО «Алтайский фонд МСП»
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Фото: Алтайский Фонд МСП.Фото: Алтайский Фонд МСП.
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Цель Антикризисной программы — дать ответы по всем областям бизнеса от продаж и до менеджмента по нормализации ситуации в период самоизоляции и кризиса. Ответить на интересующие вопросы бизнеса в формате диалога с экспертами-практиками.

Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Участники программы прослушают серию онлайн вебинаров, возьмут в работу чек листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для поддержки бизнеса.

Участник после обучения сможет:

- Внедрить рабочие инструменты и снизить риск дефолта своего бизнеса

- Скорректировать этапы продаж с учётом кризиса

- Знать и применять алгоритмы организации удаленной работы

- Получить правовые знания по антикризисным вопросам защиты своего бизнеса

Программа стартовала 29 апреля

Участие бесплатное, однако на программу нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Там же можно узнать подробную информацию о программе и спикерах.

Образовательные программы Деловой среды

Деловая среда — это совместный проект Министерства экономического развития РФ и ПАО «Сбербанк». Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением президента РФ Владимира Путина признано проектом федерального значения.

Направления вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.

В 2019 году Деловой средой реализовано более 1060 обучающих мероприятий в 51 регионе России. В них прошло обучение более 21 тыс. предпринимателей, а своим опытом поделились более 150 федеральных спикеров.

Программа проходит при поддержке Центра «Мой бизнес» Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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