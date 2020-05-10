«Не положено»: застрявшей в Израиле жительнице Барнаула отказали в матпомощи

Жительница Барнаула Алина Роскова в начале января улетела в израильский город Иерусалим по еврейской программе для евреев. Сама девушка, как несложно догадаться, унаследовала национальность от матери, и решила отправиться в родную страну, чтобы пройти обучение по открытию бизнеса. Однако вернуться в Барнаул из-за коронавируса оказалось не так просто. Кроме того, девушке отказали в материальной помощи от государства. Обо всех трудностях, с которыми нашей землячке пришлось столкнуться – в материале «Комсомолки».

Договор не нарушить

Алина улетела в Израиль обучаться по программе «Маса». В рамках плана, в течение 4-8 месяцев её участники изучают язык, слушают лекции по своему направлению и знакомятся с местными достопримечательностями. Девушка выбрала для себя открытие бизнеса: какие существуют налоги, виды предпринимательства и так далее.

Застрявшей в Израиле жительнице Барнаула отказали в эвакуацииФото: из личного архива героя(ев) публикации

Однако с началом пандемии пришел и карантин. Как и в России, там закрыли магазины, рестораны, учебные заведения. При этом, государство старалось помогать людям едой и медикаментами. Наказания в Израиле тоже не слишком отличаются от наших - штрафы за выход из дома более 100 метров, хождение без маски и так далее. В продуктовых магазинах всем измеряли температуру.

Вернуться домой девушка планировала 1 мая, однако уже в середине марта стало ясно, что путь домой будет непростым. В выплате материальной помощи (2400 рублей в день) ей отказали, так как постановление о помощи туристам, застрявшим в иностранном государстве из-за новой инфекции, на неё не распространяется. В итоге, девушке просто сказали: «Не положено». Тем временем Алина искала пути выезда в Сибирь.

- Мне отказали в помощи из-за отсутствия обратных билетов. В постановлении №433 от 4.03.20 об этом говорится, - пояснила она.

Благо, что с деньгами и проживанием по окончанию обучения у нашей землячки не было: ей и другим участникам программы предоставили общежитие. Кроме того, у Алины в городе живут родственники, но пожилые, поэтому девушка не захотела подвергать их большому риску. В своем инстаграме она поделилась историей с подписчиками, так и написав: «Мне не нужны деньги. Лишь огласка, которая поможет вернуться домой». Тут же в своем рассказе она отметила профиль губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который в будущем сыграл ключевую роль в её возвращении.

- С начала пандемии я не могла покинуть Израиль, ведь у меня был договор, которому нужно следовать (как и вам на работе). В это время Россия закрывает авиасообщение со всеми странами и оставляет только эвакуационные рейсы, сколько ждать его до Сибири- неизвестно. Был выход попытаться попасть на рейс до Екатеринбурга, но от него до Барнаула нужен трансфер, решение о котором принимает Виктор Томенко, - рассказала Алина корреспонденту «Комсомолки».

Застрявшей в Израиле жительнице Барнаула отказали в эвакуацииФото: из личного архива героя(ев) публикации

Ситуация была серьезная: если бы девушка нарушила условия договора, то ей бы пришлось возвращать средства гранта, который выделяет Израиль – около 5000$, невозврат залога - 200$. Кроме того, было бы жалко потратить впустую 700$, заплаченные за программу.

Многократное спасибо

- Я узнала, что можно попасть на рейс Тель-Авив-Екатеринбург, благодаря Марии Никифоровой из проекта #мывместе. Она отправляла письмо губернатору. Есть ещё один человек, который занимался со мной всем этим, но он не хочет, чтоб это освещалось. Я ему благодарна, очень, - пояснила собеседница.

В итоге, Виктор Томенко дал разрешение о посадке на борт. 7 мая девушка вылетела в Екатеринбург и благополучно отправилась в обсерватор. Как положено, по прилету она заполнила анкету о согласии на прохождение карантина.

- Девушки очень вежливые были, выходя из самолета обрабатывали обувь, посадили в автобус. Мне повезло, попала в одноместныи номер. В обсерваторе выдали комплект нательного белья, средства личной гигиены, а чемодан и паспорт забрали для дезинфекции, - добавила Алина.

Покидать номер, кстати, нельзя – дверь могут открывать только сотрудники. Питание – четырехразовое, дважды в день – передача медицинских показаний. К услугам заселившихся и бесплатный wi-fi. В принципе – отдых, но вот влажную уборку в номере пациенты должны проводить самостоятельно.

Вопрос о трансфере девушки в Алтайский край пока решается, но это уже меньшая из зол после ситуации с вылетом из другой страны. А пока Алина за стенами обсерватора, она многократно поблагодарила всех, кто помог ей вернуться в Россию.

- Герои не носят плащи. Мои пост о людях, которые были со мной все это время и решили данную ситуацию. Случаи ности не случаи ны, и правило пяти рукопожатии работает, - подытожила свой долгий путь жительница Барнаула.

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