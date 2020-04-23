Вернувшиеся с Бали барнаульцы рассказали о непростом перелете, обсерваторе и жизни в самоизоляции

Жители Барнаула Ольга и Евгений Горте, которые на три месяца застряли в Индонезии из-за пандемии коронавируса, вернулись домой в краевую столицу. В беседе с “Комсомолкой” супруги рассказали о том, как им удалось прилететь на родину и с какими сложностями пришлось столкнуться.

Непростой маршрут

Ольга Горте сообщила, что они с мужем узнали о возможном возвращении в краевую столицу почти случайно, заметив информацию в одном из чатов. После этого позвонили консулу и уточнили эти данные.

- Формат сообщения напоминал отписку. На фоне ситуации с туристами появилось немало мошенников, вот и решили все перепроверить и убедиться, что это правда и возможность купить билеты все-таки есть. Когда все выяснили, то приняли решение, что летим, - говорит Ольга.

Она признается, что до последнего не верили, что скоро улетят домой, потому что даже некоторые жители Москвы до сих пор не смогли вернуться на родину.

- Если бы не увидели информацию в чате, то так бы и остались на Бали, - говорит Евгений.

Перелет был непростым, барнаульцы вылетали из города Денпасар. По словам Горте, самолет прибыл из Казахстана. Борт сначала летел в Таиланд и забирал людей там. Затем следовал в Индонезию, потом во Вьетнам, где была долгая остановка, а только после этого назад в Усть-Каменогорск.

- Когда мы узнали, что можно сначала долететь до Казахстана, а оттуда нас доставят в Россию, в наш город Барнаул, то счастью не было предела. Хотелось как можно скорее все это испытать и ощутить, - рассказывает Горте.

Билеты на двоих стоили 61 тыс. рублей. Супруги вылетели из Индонезии в 22 часа и прилетели в Казахстан 15 апреля в 9:30 утра по местному времени. По словам Ольги, всего на борту было 67 россиян, из них 5 жителей Алтайского края и люди из других регионов.

В самолете у пассажиров проверили температуру, поменяли маски, а затем сразу посадили в автобусы.

Ольга и Евгений Горте. Фото героев публикации.

- Путь до границы занял пять часов в не очень хороших условиях. Автобус был холодный, печку не включили и всю дорогу мы ехали полураздетыми, потому что теплые вещи у большинства людей были в чемоданах и не успели достать их. К тому же из салона нас не выпускали, а многие захотели в туалет. Это был один из самых жестких моментов за всю поездку. Несмотря на это мы очень благодарны за то, что нас довезли, - делится Ольга.

После повторной проверки температуры и документов на границе барнаульцев пересадили в теплый автобус, накормили и повезли в обсерваторий в санаторий “Сосновый бор”. На месте горожане были в 00:30.

В обсервации

В краевой столице у прибывших вновь проверили температуру и разместили в санатории.

- Условия в “Сосновом бору” были хорошие, как в гостинице. К тому ж нас очень вкусно кормили: полноценный завтрак и обед, фрукты, вода. Все в наилучшем виде, не ожидали, что будет настолько комфортно, - вспоминает Горте.

Санаторий "Сосновый бор"Фото: Олег УКЛАДОВ

Супруги провели в обсервации сутки. По словам Ольги, все медики и другой персонал были очень дружелюбны, говорили теплые слова. Кроме того, супругам звонил врач-терапевт, который спрашивал о самочувствии и говорил, что делать дальше. Вскоре барнаульцы подписали бумагу о самоизоляции на 14 дней и их отвезли домой.

Будни в самоизоляции

Ольга рассказывает, что по возвращении домой они встали на учет в больнице по месту прописки. В этот же день в квартиру приехали медики и взяли анализ на коронавирус.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Первые сутки мы просто отходили от поездки, приводили себя в порядок и отсыпались. Долгая дорога сказалась на организме, поэтому нужен был отдых, - отмечает Горте.

К приезду барнаульцев их друзья и родители доставили домой продукты, поэтому особых сложностей в самоизоляции не возникает. Сейчас супруги продолжают работать удаленно, они заняты в сфере сетевого бизнеса, поэтому не привязаны к определенному месту.

- Общаемся с близкими через интернет, живем в обычном ритме. Открываем окно и дышим свежим воздухом. Рады, что находимся дома, - резюмировала Ольга.

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