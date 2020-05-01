Скандал за скандалом: как работает пропускной режим на границе Алтайского края

- Добрый день, скажите, куда вы направляетесь?

- Я еду домой.

- Проживаете в Барнауле?

- Да.

- Вот вам уведомление о том, что, въезжая на территорию Алтайского края, вы должны две недели провести на самоизоляции.

Такой разговор с 1 мая предстоит всем, кто въезжает на Алтай из других регионов. С этого числа власти края ввели пропускной режим. На всех дорогах межрегионального значения, то есть на границе с Новосибирской и Кемеровской областями, а также с Республикой Алтай установили пропускные посты – всего 11. На них дежурят сотрудники Роспотребназдора, ДПС, полиции, представители Росгвардии и органов местного самоуправления. Всем въезжающим измеряют температуру и вручают уведомление Роспотребнадзора о необходимости соблюдения самоизоляции. Исключение – транзитные маршруты и грузоперевозки.

Несмотря на выходной день, машин едет немного, поэтому ожидаемой пробки на границе с Новосибирской областью не образуется.

Пробки на границе с Новосибирской областью не образуется.Фото: Олег УКЛАДОВ

Отправляют на самоизоляцию обманом

Не все приезжающие согласны с новыми правилами. На наших глазах разворачивается скандал между дежурными пропускного пункта и девушкой, которая возвращается домой в Барнаул из Новосибирска, где она работает.

- Я только что просидела 14 дней на самоизоляции. Прилетела из Таиланда первого апреля и попала в обсервацию. Не собираюсь сидеть еще две недели, у меня есть два отрицательных теста на коронавирус.

Всем въезжающим измеряют температуру.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы просто просим вас заполнить, - говорит сотрудница администрации Тальменского района.

Девушка внимательно читает уведомление, в котором черным по белому написано, что невыполнение предписанных правил поведения влечет наложение административного штрафа. Тут же заместитель главы администрации Тальменского района по оперативному управлению Игорь Щербаков уверяет:

- В чем конфликт? Заполните уведомление и счастливого пути! Не переживайте, вы спокойно сможете выехать из Алтайского края.

Девушка негодует:

- Я умею читать и понимаю, что подписываю соглашение о том, что я не могу выходить из дома, то есть меня сейчас хотят обмануть.

На постах дежурят сотрудники Росгвардии.Фото: Олег УКЛАДОВ

По какой-то причине никто не говорит прямым текстом, придется ей сидеть две недели дома или нет. Даже сотрудница Роспотребнадзора не дает внятного ответа.

- Я смогу выходить из дома или нет?!

- Не путайте режим самоизоляции и карантина. В этом уведомлении все предельно четко написано.

- Да, здесь написано, что я должна просидеть 14 дней дома, иначе меня оштрафуют.

- В соответствии с этим уведомлением вы обязаны позвонить на горячую линию и сообщить, куда вы прибыли и с какой целью. Извините, у меня очень много машин, - отвечает сотрудница Роспотребнадзора и уходит.

Девушка не стала подписывать уведомление, но разрешила записать свое имя и номер телефона.

Не все соглашаются подписывать уведомление.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Я что, буду палку грызть?!»

Среди приезжающих много тех, кто проживает в Алтайском крае или Республике Алтай, но работает в других регионах. Самоизоляция попросту лишит их заработка.

- На основании чего я должен остаться? Кто будет оплачивать мою самоизоляцию?! Я раз в месяц приезжаю домой в Горно-Алтайск. Мне надо огород посадить, если я сейчас этого не сделаю, у меня летом ничего не вырастет. С этими постановлениями я что, буду потом палку грызть?! – возмущается мужчина.

Все въезжающие обязаны сообщать на горячую линию 112 о своем прибытии в Алтайский край.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники районной администрации лишь разводят руками и говорят:

- Ну, вы туда приедете, а там, в Республике уже решат, выпускать вас или нет.

«Не выпустят – объеду по полям»

Другой мужчина подписывает уведомление, но признается нам, что оставаться здесь не будет. Он также работает в Новосибирске, но проживает в селе Перуново.

- У меня семья, мне чем ее кормить? Если меня не выпустят, я объеду по полям.

Но полиция уверяет, что объехать почти невозможно. С одной стороны реки, с другой мост, который контролируется.

Люди все равно планируют выезжать из региона о своим делам.Фото: Олег УКЛАДОВ

За нарушение самоизоляции – штраф до 30 тысяч

Начальник УМВД по Тальменскому району Виктор Пыхтин, наконец, вносит некоторую ясность:

- У нас есть база данных всех, кому вручалось уведомление. Если гражданин, получивший уведомление, нарушает режим самоизоляции, на него составляет административный протокол в соответствии со статьей 20.6.1.КоАП РФ. Для отслеживания в каждом районе созданы специальные группы полиции совместно с сотрудниками здравоохранения. Они подходят к дому, звонят. Человек подходит к окну, либо с ним общаются через дверь и фиксируется, что он находится дома. Если его дома нет, то за нарушение налагается штраф от одной тысячи до 30 тыс. рублей.

Гражданам вручают уведомление Роспотребнадзора о необходимости соблюдения самоизоляции.Фото: Олег УКЛАДОВ

Что будет с теми, кто хочет уехать?

По словам начальник УМВД по Тальменскому району Виктора Пыхтина те, кто получил уведомление и собрался все-таки уехать из Алтайского края, смогут это сделать, но прежде заплатят штраф – минимум 15 тыс. рублей. По приезду в другой регион их все равно будет ждать карантин.

Пропускной режим продлится в крае как минимум до 11 мая.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Буду наслаждаться красотами Алтая»

Есть и те, кто воспринимает ситуацию спокойно.

- Я еду из Рязани в Горно-Алтайск настраивать аппараты ИВЛ, - рассказывает водитель. – Сегодня запущу их, а дальше отправлюсь на карантин, потому что на Алтае сейчас требования такие, и ради здоровья людей я готов их соблюдать. Лучше я пожертвую своим временем. Уже договорился обо всем, перенес все мероприятия. Буду здесь 14 дней наслаждаться природными красотами, не зря ведь Горный Алтай называют русской Швейцарией.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ

На пропускной пункт с проверкой приехал заместитель губернатора Александр Климин. Он поинтересовался, как организована работа и какое количество машин сейчас проезжает за сутки. Дежурные сказали, что поток автомобилей уменьшился примерно в десять раз.

- Хотелось бы, конечно, чтобы как можно меньше людей, не проживающих в Алтайском крае, въезжали на территорию. Иначе все наши старания, которые были предприняты, пойдут насмарку, - отметил заместитель губернатора.

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