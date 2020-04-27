Плати из дома: «Алтайкрайэнерго» - о дистанционных сервисах

В целях защиты клиентов от вирусных инфекций и профилактики заболеваний компания «Алтайкрайэнерго» настоятельно рекомендует своим потребителям пользоваться дистанционными сервисами.

- Соблюдайте советы медиков, которые предписывают воздержаться от посещения общественных мест. А для своевременной оплаты за потребленную электроэнергию используйте современные сервисы, - говорят на предприятии.

Оплатить за электроэнергию, не выходя из дома, можно несколькими способами – через личный кабинет, мобильное приложение, а также с помощью «Сбербанк Онлайн» или платежной системы «Город».

Алтайкрайэнерго.

Как завести «личный кабинет»

1.Зарегистрируйтесь на официальном сайте энергокомпании АО «Алтайкрайэнерго (www.altke.ru)

2. Введите номер своего лицевого счета, код, расположенный под QR-кодом для оплаты и адрес своей электронной почты.

3. На указанный вами электронный адрес придёт письмо с логином и паролем, с помощью которых в дальнейшем будет осуществляться вход в «Личный кабинет».

Что можно сделать через «личный кабинет»

- Произвести оплату

- Передать показания приборов учета

- Сформировать квитанцию за любой период

- Посмотреть историю платежей, показаний счётчиков и начислений

Оплата через мобильное приложение

Для удобства своих клиентов и оперативности взаимодействия с энергетической компанией «Алтайкрайэнерго» внедрило новый сервис — мобильное приложение, работающее на операционной системе Андроид (Android), которое можно установить посредством сервиса «Play Маркет». Также приложение можно установить с помощью QR-кода, указанного ниже.

«Алтайкрайэнерго» внедрило новый сервисФото: из архива компании

Как еще можно оплатить

Также произвести оплату за потребленную электрическую энергию можно с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» и личного кабинета платежной системы «Город» Алтайского края.

«Алтайкрайэнерго» внедрило новый сервисФото: из архива компании

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