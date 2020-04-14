2020-04-14T07:53:59+03:00
Общество

Барнаульцы застряли на Бали и не могут вернуться домой из-за коронавируса

Супруги так и не получили деньги за отмененный авиарейс
САНТАЛОВ Константин
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Евгений и Ольга Горте. Фото предоставила Ольга Горте.Евгений и Ольга Горте. Фото предоставила Ольга Горте.
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Жители Барнаула Евгений и Ольга Горте третий месяц находятся в Индонезии. Супруги планировали провести там отпуск, а в итоге надолго застряли на острове Бали. В беседе с “Комсомолкой” они рассказали, как проходят будни в чужой стране, с какими сложностями сталкиваются и почему не удается вернуться в краевую столицу.

Затянувшийся отпуск

Ольга Горте рассказала, что они с мужем Евгением планировали свой отпуск заранее, подготовку начали за полгода. На Бали супруги прилетели 31 января и хотели пробыть в Индонезии два месяца, однако путешествие затянулось.

Барнаульцы работают в сфере сетевого бизнеса, поэтому не привязаны к определенному месту и могут трудиться в любой точке мира. Сейчас они живут в гостевом доме вместе с другими россиянами, которые также застряли в стране.

Евгений Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

Евгений Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

- Условия у нас хорошие, дом по цене относительно недорогой. Хотели быть здесь месяц, а потом сменить жилье, но в итоге поняли, что лучшего варианта не найти. Есть бассейн, общая кухня с посудой. Кроме того, близко находятся пляжи, - отмечает Горте.

По ее словам, персонал очень доброжелательный, понимают всю сложность ситуации и всегда готов прийти на помощь.

- Во многих чатах видим, что людей выгоняют, некоторым даже негде жить. На Бали закрывают целые районы, ситуация достаточно печальная, но у нас пока в этом план все хорошо, - говорит девушка.

Солидные траты

Супруги успели потратить в Индонезии немало средств еще до пандемии. В настоящее время много денег уходит на оплату жилья и питание. Только за гостевой дом заплатили больше 40 тыс. рублей. По словам жительницы Барнаула, на Бали высокие цены на продукты, особенно в сравнении с краевой столицей.

Барнаульцы на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

Барнаульцы на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

- Мы берем базовые вещи: молоко, яйца, хлеб, фрукты и овощи. Что-то дорогое мы себе здесь не покупаем. Максимум, что позволяем на данный момент раз в неделю - съездить в кафе, - рассказывает Ольга.

В магазинах пока дефицита нет, но цены стали еще выше из-за роста курса валют. Барнаульцы говорят, что это ощущается очень сильно, приходится экономить.

Главные сложности

Изначально барнаульцы купили обратные билеты в Новосибирск 5 марта, когда еще не было информации о закрытии границ.

- Рейсы отменили, наши билеты тоже. Деньги, 70 тыс. рублей, нам не вернули, а компании, через которые покупали, только вышли на связь. Однако вопрос до сих пор не решен, все тянется больше месяца. Также два раза пытались купить билеты с перелетом через Бангкок. В этом случае после покупки все также было отменено, но, к счастью, средства вернули. Эти билеты были застрахованы, - говорит Горте.

Кроме того, чтобы остаться в стране, пришлось ехать в консульство и за дополнительную плату продлевать визу.

Ольга Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

Ольга Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

По словам Ольги, на Бали находятся немало россиян из разных регионов нашей страны, все они столкнулись с подобными сложностями. В гостевом доме вместе с барнаульцами живут больше пяти человек.

Пока супруги не знают, когда и каким рейсом смогут отправиться домой. Они были готовы купить билеты до Москвы по цене 102 тыс. рублей за двоих. Однако, к счастью, не сделали этого, потому что вскоре вылет отменили, и люди никуда не улетели.

- Слышала о россиянах, которые дважды купили билеты, но так и остались в Индонезии из-за отмены рейсов. У них трое маленьких детей, для меня это была просто ужасающая ситуация, представляю, в каком положении оказались они, - отмечает Ольга.

В подвешенном состоянии

Барнаульцы признаются, что сначала надеялись улететь домой как можно скорее и какое-то время платили посуточную аренду. Это стоило гораздо дороже.

- Сначала обещали, что увезут отсюда 31 марта, мы не знали, что делать и думали, что скоро будем в Барнауле,- рассказывает Горте.

Ольга Горте. Фото предоставила Ольга Горте.

Ольга Горте. Фото предоставила Ольга Горте.

По ее словам, вскоре появилось сообщение о том, что нужно смириться с тем, что авиасасообщение временно приостановлено. Сколько это продлится, и когда жители Барнаула, наконец, смогут вернуться домой неизвестно.

- У людей паника. Многие находятся в подвешенном состоянии и не знают, как им даже покушать. Пока абсолютно никакой поддержки не получили и мы, - утверждает Ольга.

Она рассказывает, что видит по новостям, что в других странах к туристам относятся враждебно. На Бали такого нет. Несмотря на то, что все общественные места закрыты, магазины продолжают работать. Местные положительно реагируют на иностранцев, которые оказались в сложных условиях.

Жительница Барнаула Ольга Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

Жительница Барнаула Ольга Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

- Все относятся к ситуации с пандемии коронавирусом очень серьезно. Ездят в масках, в каждом магазине стоят антисептики. По словам балийцев, здесь даже проводили обработку города для борьбы с вирусом. Везде написаны предупреждения, на пляжах все перегородили, людей нет, - делится жительница Барнаула.

Ольга признается, что они стараются сохранять спокойствие и надеются на лучшее.

- На самом деле уже такое состояние, когда ты начинаешь не справляться со всей этой ситуацией, несмотря на то, что в принципе у тебя все хорошо. Но просто устал морально, очень сильно хочется домой к своим родным, близким, в свою квартиру, к привычному образу жизни, - резюмирует Горте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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