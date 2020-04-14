Барнаульцы застряли на Бали и не могут вернуться домой из-за коронавируса

Жители Барнаула Евгений и Ольга Горте третий месяц находятся в Индонезии. Супруги планировали провести там отпуск, а в итоге надолго застряли на острове Бали. В беседе с “Комсомолкой” они рассказали, как проходят будни в чужой стране, с какими сложностями сталкиваются и почему не удается вернуться в краевую столицу.

Затянувшийся отпуск

Ольга Горте рассказала, что они с мужем Евгением планировали свой отпуск заранее, подготовку начали за полгода. На Бали супруги прилетели 31 января и хотели пробыть в Индонезии два месяца, однако путешествие затянулось.

Барнаульцы работают в сфере сетевого бизнеса, поэтому не привязаны к определенному месту и могут трудиться в любой точке мира. Сейчас они живут в гостевом доме вместе с другими россиянами, которые также застряли в стране.

Евгений Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

- Условия у нас хорошие, дом по цене относительно недорогой. Хотели быть здесь месяц, а потом сменить жилье, но в итоге поняли, что лучшего варианта не найти. Есть бассейн, общая кухня с посудой. Кроме того, близко находятся пляжи, - отмечает Горте.

По ее словам, персонал очень доброжелательный, понимают всю сложность ситуации и всегда готов прийти на помощь.

- Во многих чатах видим, что людей выгоняют, некоторым даже негде жить. На Бали закрывают целые районы, ситуация достаточно печальная, но у нас пока в этом план все хорошо, - говорит девушка.

Солидные траты

Супруги успели потратить в Индонезии немало средств еще до пандемии. В настоящее время много денег уходит на оплату жилья и питание. Только за гостевой дом заплатили больше 40 тыс. рублей. По словам жительницы Барнаула, на Бали высокие цены на продукты, особенно в сравнении с краевой столицей.

Барнаульцы на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

- Мы берем базовые вещи: молоко, яйца, хлеб, фрукты и овощи. Что-то дорогое мы себе здесь не покупаем. Максимум, что позволяем на данный момент раз в неделю - съездить в кафе, - рассказывает Ольга.

В магазинах пока дефицита нет, но цены стали еще выше из-за роста курса валют. Барнаульцы говорят, что это ощущается очень сильно, приходится экономить.

Главные сложности

Изначально барнаульцы купили обратные билеты в Новосибирск 5 марта, когда еще не было информации о закрытии границ.

- Рейсы отменили, наши билеты тоже. Деньги, 70 тыс. рублей, нам не вернули, а компании, через которые покупали, только вышли на связь. Однако вопрос до сих пор не решен, все тянется больше месяца. Также два раза пытались купить билеты с перелетом через Бангкок. В этом случае после покупки все также было отменено, но, к счастью, средства вернули. Эти билеты были застрахованы, - говорит Горте.

Кроме того, чтобы остаться в стране, пришлось ехать в консульство и за дополнительную плату продлевать визу.

Ольга Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

По словам Ольги, на Бали находятся немало россиян из разных регионов нашей страны, все они столкнулись с подобными сложностями. В гостевом доме вместе с барнаульцами живут больше пяти человек.

Пока супруги не знают, когда и каким рейсом смогут отправиться домой. Они были готовы купить билеты до Москвы по цене 102 тыс. рублей за двоих. Однако, к счастью, не сделали этого, потому что вскоре вылет отменили, и люди никуда не улетели.

- Слышала о россиянах, которые дважды купили билеты, но так и остались в Индонезии из-за отмены рейсов. У них трое маленьких детей, для меня это была просто ужасающая ситуация, представляю, в каком положении оказались они, - отмечает Ольга.

В подвешенном состоянии

Барнаульцы признаются, что сначала надеялись улететь домой как можно скорее и какое-то время платили посуточную аренду. Это стоило гораздо дороже.

- Сначала обещали, что увезут отсюда 31 марта, мы не знали, что делать и думали, что скоро будем в Барнауле,- рассказывает Горте.

Ольга Горте. Фото предоставила Ольга Горте.

По ее словам, вскоре появилось сообщение о том, что нужно смириться с тем, что авиасасообщение временно приостановлено. Сколько это продлится, и когда жители Барнаула, наконец, смогут вернуться домой неизвестно.

- У людей паника. Многие находятся в подвешенном состоянии и не знают, как им даже покушать. Пока абсолютно никакой поддержки не получили и мы, - утверждает Ольга.

Она рассказывает, что видит по новостям, что в других странах к туристам относятся враждебно. На Бали такого нет. Несмотря на то, что все общественные места закрыты, магазины продолжают работать. Местные положительно реагируют на иностранцев, которые оказались в сложных условиях.

Жительница Барнаула Ольга Горте на Бали. Фото предоставила Ольга Горте.

- Все относятся к ситуации с пандемии коронавирусом очень серьезно. Ездят в масках, в каждом магазине стоят антисептики. По словам балийцев, здесь даже проводили обработку города для борьбы с вирусом. Везде написаны предупреждения, на пляжах все перегородили, людей нет, - делится жительница Барнаула.

Ольга признается, что они стараются сохранять спокойствие и надеются на лучшее.

- На самом деле уже такое состояние, когда ты начинаешь не справляться со всей этой ситуацией, несмотря на то, что в принципе у тебя все хорошо. Но просто устал морально, очень сильно хочется домой к своим родным, близким, в свою квартиру, к привычному образу жизни, - резюмирует Горте.

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