2020-04-21T14:07:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Эпидемия сорняков пострашнее коронавируса: пенсионеры рванули в автобусах на дачи

В транспорте Барнаула хоть и проводят санитарную обработку, но о соблюдении безопасной дистанции речи не идет
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Утром на площади Спартака куча народу с огромными сумками и тележками. Фото: Татьяна ГейнрихУтром на площади Спартака куча народу с огромными сумками и тележками. Фото: Татьяна Гейнрих
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Погода на этой неделе просто шепчет…. Эх, сейчас бы на природу – согласитесь, идеальный вариант для самоизоляции. Тем более, что еще в начале апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко разрешил жителям региона уезжать на дачные участки.

Тем, у кого нет собственного автомобиля, придется добираться до дач на общественном транспорте. Как правило, это пенсионеры, которые находятся в группе риска. «Комсомолка» решила узнать, что страшнее для барнаульских садоводов: эпидемия коронавируса или сорняков.

Бесстрашные дачники

Утром на площади Спартака (именно отсюда в сторону дач едут несколько автобусов) куча народу с огромными сумками и тележками. Большинство из них бабушки и дедушки – собственно те, кому особенно не рекомендуется выходить из дома. Ждут 104-ый автобус, до него еще час, но желающих набралось уже порядка двадцати. На остановке сидят плотненько. Знакомятся, ведь со всеми этими людьми еще больше часа кучковаться в транспорте. На безопасную дистанцию в автобусе надеяться не приходится. Хорошо еще, если дачники собираются остаться в своих садоводствах, но многие вечером вернутся в город. Заразиться не боятся:

– Чего бояться? Утонем, так утонем.

– Ездим, как бочки в селедке. О сидячих местах речи и не идет, – рассказывает одна из дачниц. - Немного опасаюсь, конечно, заразы, но за меня на даче никто дела не сделает. Дали бы больше автобусов, ездили бы они чаще, меньше бы людей в автобусах было. Сейчас всем нужно на дачу, все равно люди будут ездить.

– Вот пускали бы пораньше 118, 119 автобусы, на них бы еще ездили – добавляет пенсионерка рядом. – А то туда-обратно в такой толкучке постоянно…

Действительно, в прошлом году дачные автобусы пустили в рейс 20 апреля. В этом садоводческие маршруты планируют запустить только в ближайшие выходные. В мэрии рассказали, что на этой неделе еще проходят торги с перевозчиками.

Гарантированное сидячее место за 60 рублей

Отдельно от толпы на лавочке сидит дедушка.

– Вы тоже ждете 104? – спрашиваю я.

– Да.

– А что вы отдельно от всех, держите дистанцию?

– Да нет, здесь просто посидеть можно, там все заняли.

– Вы вот в маске, перчатках. Не боитесь сейчас ехать в переполненном автобусе?

– Я уже «отбоялся». Мне жалко, когда молодежь не жили и погибают, а мне уже 73 года – не страшно. Я регулярно езжу на дачу. Сегодня вот собираюсь с ночевкой. Так-то можно было бы уехать туда на постоянку, но у меня бабка дома, без меня ей скучно. Спрашивает: «Когда домой приедешь?». А ее в квартире держат кот да рыбки, их надо всех кормить. Мы обычно уже к концу мая уезжаем вместе с котом…

Нас перебивает мужчина, интересуясь:

– Вы до Бельмесево? Отвезу за 60 рублей.

Дедушка отказался, но водитель быстро нашел желающих. Четверо загрузили свои сумки ему в багажник и отправились на дачи, не дожидаясь автобуса. А что, неплохая альтернатива. Зарабатывая, водитель одновременно с распространением коронавируса борется.

Автомобилисты предлагают довезти дачников за 60 рублей. Фото: Татьяна Гейнрих

Автомобилисты предлагают довезти дачников за 60 рублей. Фото: Татьяна Гейнрих

Дезинфекция – под контролем

На остановку подъезжает 104 автобус. Спрашиваю у водителя Валентина Митрофанова, много ли народу каждый день ездит.

– Просто куча, и одни бабульки! Вы сами видите, сколько их (показывает на остановку).

Кондуктор добавляет:

– Каждый день ездят, иногда и по несколько раз. Я же запоминаю лица. Только их туда увезем, они снова гурьбой оттуда.

Очевидно, что дачные заботы беспокоят стариков больше, чем сложная эпидемиологическая обстановка. Но принимаются ли все-таки меры против распространения коронавирусной инфекции?

– На каждой конечной остановке обязательно должна проходить санитарная обработка транспорта. Каждый день наш комитет контролирует это, – сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

– Да, – подтверждает Валентин Николаевич. – Нам дали в бутылочках раствор для обработки поверхностей, отдельный антисептик для водителя и отдельный – для кондуктора, маски, перчатки. На каждой конечной обрабатываем стекла, панель, поручни. Уже с утра инспекцию проводил парень молодой из администрации. Но те, для кого мы обрабатываем, не особо интересуются этим, им только сиденье свободное поскорее занять. Я 48 лет работаю водителем, хорошо их знаю.

На каждой конечной остановке проходит санитарная обработка транспорта. Фото: Татьяна Гейнрих

На каждой конечной остановке проходит санитарная обработка транспорта. Фото: Татьяна Гейнрих

И все же самоизоляция на даче – отличная идея

В итоге жить до окончания эпидемии на дачу уезжают те, кто и всегда это делал весной.

– Я уже на прошлой неделе уехала, – говорит Клавдия Куговюк. – А что, у меня здесь все есть: и печка, и баня. Скоро ко мне двух внучек привезут, нечего им в городе быть, родители у них на работу ходят. Побудут здесь со мной в самоизоляции. Чистый воздух - и никакого коронавируса!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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