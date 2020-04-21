«Без маски не пускаем»: законно ли вводить антикоронавирусный дресс-код?

С распространением коронавируса в Алтайском крае появляются новые виды дискриминации. Некоторые организации начали вводить фейсконтроль: без медицинской маски нельзя зайди в здание, запрещено садиться на определенные места в общественном транспорте.

– Пошла на неделе на нашу почту, - рассказывает Зоя Коняева, жительница села Харитоново Завьяловского района. – Подхожу к двери, на ней висит объявление: «Без маски не пускаем». Пришлось разворачиваться домой. Сшила сама себе маску, чтобы не придрались. На почту вернулась уже на следующий день.

В барнаульском автобусе маршрута №57 возле мест с водителем наклеены таблички: «На время карантина эти места для пассажиров только в медицинской маске».

Таблички в автобусе №57. Фото: Татьяна Гейнрих

На данный момент этот маршрут обслуживает ООО «Гранд-Альфа». Директор компании Светлана Пантюшина объясняет такие запреты заботой о своих сотрудниках:

– В режиме самоизоляции люди предохраняются как могут. Мы стараемся максимально защитить и обезопасить своих сотрудников.

По словам юриста, такие объявления лишены правовой основы. Ни почта, ни перевозчики, никакие другие организации не имеют права отказать в обслуживании, ссылаясь на то, что вы не в маске. Что делать, если вас начинают выгонять?

– В таких случаях можно обратиться в Роспотребнадзор, так как вам незаконно отказали в услуге. А это грозит привлечению к административной ответственности по ст. 14.4. КоАП РФ, – объясняет юрист Сергей Веселых.

Напомним, что в рекомендациях ВОЗ сказано, что здоровым людям следует носить маску, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также, если вы кашляете и чихаете. МЧС также советует россиянам отказаться от масок на улице

– Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, — рекомендуют в МЧС.

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