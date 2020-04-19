2020-04-19T15:41:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 20 апреля 2020: девять новых зараженных, двое оштрафованы на 15 тыс за нарушение режима самоизоляции

Стали известны свежие данные о распространении коронавируса в Барнауле. На 20 апреля в Алтайском крае 72 заболевших
БОРЗОВ Денис
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 20 апреляКоронавирус в Барнауле, последние новости на 20 апреляФото: Олег УКЛАДОВ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Алтае на 20 апреля 2020 года. За сутки в Алтайском крае выявлено 9 новых зараженных коронавирусом. Также сообщается, что расширилась география нового штамма инфекции COVID-19.

Число заболевших

По данным Оперативного штаба региона из девяти новых заболевших шестеро выявлены по контактам с зараженными, у троих диагностированы пневмония и ОРВИ.

Так, на 20 апреля в Алтайском крае уже выявлено 72 заболевших человека в 14 муниципальных образованиях. Барнаул – 45 человек, Бийск – 1 человек, Рубцовск – 1, Заринск – 1, Новоалтайск – 1, Камень-на-Оби – 3, Змеиногорск – 1, Горняк – 2, Рубцовский район (Веселоярск – 4), Павловский район – 5 чел. (с. Павловск – 2, пос. Комсомольский – 2, пос. Шахи – 1), Первомайский район (с. Логовское) – 2, Поспелихинский район (с. Николаевка – 1), с. Крутиха – 3, Советский район (с. Советское – 2).

Заболевшие коронавирусом находятся в на лечении в трех медучреждениях Барнаула - 5 и 11 горбольницах, а также в инфекционном госпитале КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства». Кстати, в ближайшее время в Камне-на-Оби откроется еще один антикоронавирусный центр.

Как сообщил Минздрава Алтайского края, состояние всех больных удовлетворительное, у большинства болезнь протекает в лёгкой форме, у троих в тяжёлой форме, два из них находятся на аппарате ИВЛ.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек под меднаблюдением сейчас находятся 1461 человек, (за сутки добавилось – 265). Снято меднаблюдение с 5829 человек. Выписано из больниц 4 пациента.

1461 человек находятся под меднаблюдением, сообщает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Их них граждане РФ – 1446 человек, иностранные – 15 человек. Снято с меднаблюдения – 5829 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 13407 человек.

Пенсии, лекарства, продукты

Социальные услуги за сутки оказаны 1947 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе 1296 доставлены продукты питания, 398 гражданам приобретены лекарственные средства, 211 оплачены услуги ЖКХ. Об этом сообщило Министерство социальной защиты Алтайского края.

Нарушители

На 20 апреля составлено уже 15 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – 0; по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – 15. Один из них - в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю. Кстати за работу во время «карантина» штраф для бизнесменов доходит до 300 тысяч рублей.

Двоих барнаульцев оштрафовали за нарушение самоизоляции. Первый - 29-летний мужчина. Его автомобиль остановили сотрудники ДПС. При проверке документов выяснилось, что он находится в списке прибывших на территорию Российской Федерации из неблагополучных по COVID-19 стран и должен находиться на 14-дневном карантине.

Второй - 36-летний мужчина, он без уважительной на то причины покинул свой дом, нарушив требования по самоизоляции в 14-дневный срок. Оба выплатят 15 тысяч рублей.

Цены на продукты

Стабильный уровень потребительского спроса отмечается на региональном рынке, сообщает Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры ссылаясь на данные ежедневного мониторинга спроса, запасов и стоимости 52 товарных позиций. Товары на полочном пространстве представлены в ассортименте. Товарные запасы имеются в достаточном количестве.

880 объектов общедоступной сети общественного питания закрыты, сообщают органы местного самоуправления. 1162 объекта осуществляют доставку продукции по заказам потребителей или на вынос без посещения объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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