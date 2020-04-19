В Камне-на-Оби начнет работать антикоронавирусный госпиталь

19 Апр 2020 2020-04-19T08:17:54+03:00

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По приказу Министерства здравоохранения Алтайского края от 17 апреля, в Камне-на-Оби откроется инфекционный госпиталь, где будут лечиться пациенты с коронавирусом.

«Моим внутренним приказом роддом будет перепрофилирован под госпиталь для диагностического отделения, где пациенты будут ожидать подтверждения анализа и отделения, где будут проходить лечение пациенты с легкой и средней степенью тяжести с COVID-19. Все тяжелые пациенты будут переводится в Городскую больницу № 5 города Барнаула», - рассказал главный врач КГБУЗ «Каменская ЦРБ» Олег Войтов.

Как сообщают «Каменские известия», заболевший коронавирусом будет поступать в диагностическое отделение в специальный изолированный бокс. Там ему назначат начальную терапию, и он будет ожидать подтверждения анализа. Если диагноз подтвердится, больного переведут в отделение для лечения, где работает другой медперсонал и разведены потоки. Также сообщается, что для медиков заготовлены средства индивидуальной защиты.

После всех приготовлений, в том числе кадровых, антикоронавирусный госпиталь начнёт принимать больных, уже со следующей недели. К слову, в местной больнице не прекращает работу роддом, женская консультация и отделение гинекологии. Однако туда принимают только в экстренном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU