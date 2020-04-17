Планируют ли в Алтайском крае досрочное завершение учебного года из-за коронавируса

Во время пресс-конференции 16 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал возможные перспективы досрочного завершения учебного года. Глава региона также рассказал о будущем детской оздоровительной кампании.

Говоря о дистанционном обучении, Виктор Томенко отметил, что сейчас система образования функционирует в новом формате. Дополнительная нагрузка легла как на родителей, так и на педагогов. На помощь им пришли представители регионального минобра, которые проводили конференции, снимали видео.

- Мы пока не планируем досрочного прекращения учебного года. Первые дни система настраивалась, как это всегда и бывает. Но в принципе с учетом огромной поддержки, которую оказали сетевые операторы и коллеги из федеральных служб, это становится возможным. Конечно, подход другой, наверное, меняется качество восприятия. Но сам факт того, что процесс обучения продолжается с большим влиянием родителей - это позитивно, - отметил губернатор края.

Дистанционное обучение в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что, может быть, массовое использование новых механизмов и форматов обучения покажет их преимущества.

- Все хорошее из этой ситуации точно будет использовано в будущем, - заявил Виктор Томенко.

Губернатор ответил и на вопрос о том, будут ли дети отдыхать в лагерях. Он сообщил, что пока власти готовятся к тому, что летний оздоровительный сезон в регионе состоится. Однако при этом могут изменить некоторые нормативы, принять дополнительные меры по защите от коронавируса. Например, пересмотреть плотность размещения детей.

- Ситуация будет развиваться дальше. Каждую неделю мы видим немного изменившуюся картину. Сегодня, как и всегда, играть в предсказателей - дело неблагодарное. Каждый новый день дает новые знания, представления о ситуации. С учетом этого будем как-то корректировать наши действия, - подчеркнул глава региона.

Напомним, в Алтайском крае дистанционное обучение стартовало 13 апреля. Продолжительность онлайн-занятия не должна превышать 20 минут, затем следует сделать перерыв. В целом в день дистанционные уроки не должны продолжаться более 2,5 часов.

Отметим, что в период дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса учителям Алтайского края не станут снижать зарплату.

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