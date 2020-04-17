2020-04-17T06:08:22+03:00
Общество

Планируют ли в Алтайском крае досрочное завершение учебного года из-за коронавируса

Губернатор региона также сообщил, смогут ли дети отдохнуть в лагерях
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Дистанционное обучение.Дистанционное обучение.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Во время пресс-конференции 16 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал возможные перспективы досрочного завершения учебного года. Глава региона также рассказал о будущем детской оздоровительной кампании.

Говоря о дистанционном обучении, Виктор Томенко отметил, что сейчас система образования функционирует в новом формате. Дополнительная нагрузка легла как на родителей, так и на педагогов. На помощь им пришли представители регионального минобра, которые проводили конференции, снимали видео.

- Мы пока не планируем досрочного прекращения учебного года. Первые дни система настраивалась, как это всегда и бывает. Но в принципе с учетом огромной поддержки, которую оказали сетевые операторы и коллеги из федеральных служб, это становится возможным. Конечно, подход другой, наверное, меняется качество восприятия. Но сам факт того, что процесс обучения продолжается с большим влиянием родителей - это позитивно, - отметил губернатор края.

Дистанционное обучение в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дистанционное обучение в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что, может быть, массовое использование новых механизмов и форматов обучения покажет их преимущества.

- Все хорошее из этой ситуации точно будет использовано в будущем, - заявил Виктор Томенко.

Губернатор ответил и на вопрос о том, будут ли дети отдыхать в лагерях. Он сообщил, что пока власти готовятся к тому, что летний оздоровительный сезон в регионе состоится. Однако при этом могут изменить некоторые нормативы, принять дополнительные меры по защите от коронавируса. Например, пересмотреть плотность размещения детей.

- Ситуация будет развиваться дальше. Каждую неделю мы видим немного изменившуюся картину. Сегодня, как и всегда, играть в предсказателей - дело неблагодарное. Каждый новый день дает новые знания, представления о ситуации. С учетом этого будем как-то корректировать наши действия, - подчеркнул глава региона.

Напомним, в Алтайском крае дистанционное обучение стартовало 13 апреля. Продолжительность онлайн-занятия не должна превышать 20 минут, затем следует сделать перерыв. В целом в день дистанционные уроки не должны продолжаться более 2,5 часов.

Отметим, что в период дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса учителям Алтайского края не станут снижать зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский министр образования рассказал о дистанционном обучении и возможном продлении учебного года

На вопросы журналистов ответил Максим Костенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге ветерана поздравили с Победой персональным мини-парадом под окнами, показанным на гигантском экране
Чтобы не нарушать особый режим, введенный из-за коронавируса, взвод роты почетного караула во дворе заменили грузовиком с огромным монитором
Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройках
Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается
Как получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции: новая система позволит оформлять статус онлайн
Новые правила, по которым можно получить статус безработного в Московской области в период самоизоляции, будут действовать до 31 декабря 2020 года
Новости 24
Число больных ОРВИ в Алтайском крае снизилось в два раза
В Республике Алтай на коронавирус обследовано более 300 человек
Более 100 млн рублей потратят на ремонт дорог в Рубцовске
Затон и поселок Ильича готовятся к паводку
Юных жителей Алтая приглашают нарисовать мир без войны
Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле
В Алтайском крае подтопило несколько дорог
Двух мужчин оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Барнауле
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 апреля 2020: COVID-19 выявили у рабочего с рудника
Мстительный житель Алтая продавал соседям бензин, купленный за счет дорожной организации
Алексей Смертин пробежит марафон на беговой дорожке в прмяом эфире
Бывшего замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края взяли под стражу
Алтайский рецидивист зверски убил сожительницу и ее отца
Барнаулец в медицинской маске ограбил ювелирный магазин
В алтайском городе полыхает свалка