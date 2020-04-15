Республика Алтай стала единственным регионом, где нет коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T13:42:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый день число заболевших коронавирусом в стране увеличивается. А Республика Алтай – единственный регион в стране, где до сих пор нет ни одного случая, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

И это притом, что рядом находятся Алтайский край, Кемеровская область и Хакасия, где эпидобстановка пока не самая опасная, но число заболевших стабильно увеличивается. Эксперты сходятся во мнении - одна из причин, почему в Республике нет случаев заболевания – низкая плотность населения. Здесь просто нет такого трафика и сообщения с зараженными инфекцией городами.

В региональном Роспотребнадзоре уверены, в республике нет вируса благодаря профилактике. Например, сейчас всех, кто прилетает в аэропорт Горно-Алтайска из Москвы и Санкт-Петербурга транзитом через Новосибирск обследуются и отправляются на обязательную изоляцию на 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU