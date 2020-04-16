Катаракта «молодеет» с каждым годом. Ее могут спровоцировать травмы глаз, длительный прием гормональных лекарств и различные хронические заболевания.

Сегодня такой диагноз — не приговор. От катаракты можно избавиться:

- с помощью процедуры по замене хрусталика

- всего за 30 минут

- один раз и на всю жизнь.

Главное разобраться, какой должна быть адекватная цена на лечение катаракты в Барнауле и от чего она зависит.

Замена хрусталика. Отличие дорогих от дешевых

На стоимость искусственного хрусталика (интраокулярной линзы) влияют два параметра:

1. Качество самой линзы. В идеале, она должна защищать от вредных излучений (ультрафиолетового и синего спектров света). И иметь асферическую оптику для лучшей четкости изображения.

2. Какие проблемы она дополнительно решает, кроме лечения катаракты. Здесь существует несколько видов:

- Монофокальные — вернут хорошее зрение только на одном расстоянии (вблизи или вдали);

- Мультифокальные — позволят заниматься повседневными делами без очков на любых расстояниях;

- Монофокальные торические — скорректируют астигматизм и вернут возможность хорошо видеть на одном расстоянии (вблизи или вдали);

- Мультифокальные торические — избавят от катаракты, астигматизма и очков для любых расстояний.

В Интервзгляде мы используем хрусталики от Alcon — мирового лидера по изготовлению таких линз (более 70 млн. экземпляров). Они соответствуют всем критериям качества, описанным выше.

Перед лечением катаракты проводится детальная диагностика: на 3 аппаратах 5 разными методами (стоимость — 1900 руб.). По результатам диагностики мы подбираем хрусталики индивидуально каждому пациенту.

Из чего еще складывается цена на лечение катаракты

От чего зависит цена на лечение катаракты в Барнауле. ОМС, хрусталики, выгодные предложения.

Не последнюю роль в формировании цены на лечение катаракты играет оборудование и сопутствующие материалы, которые используются во время процедуры.

Начиная от анестезии. Обычно достаточно капельной. Однако, в Интервзгляде во время процедуры всегда дежурит анестезиолог для контроля состояния пациента.

Заканчивая моделью аппарата и качеством дополнительных элементов, защищающих глаз от теплового воздействия ультразвука. Современное оборудование позволяет снизить время процедуры, а значит и действие ультразвука на структуры глаза.

Также, цена на лечение катаракты зависит от квалификация доктора. Например, специалисты Интервзгляда регулярно проходят повышение квалификации, в том числе за границей. В ноябре 2019 главный врач нашей клиники Лаптева Татьяна Сергеевна побывала на обучении для офтальмохирургов самого продвинутого (4 класса) в Alcon Experience Academy в Барселоне.

Кому доступно лечение катаракты в Барнауле бесплатно

Пройти лечение катаракты в Барнауле бесплатно по ОМС можно, собрав необходимые документы и обратившись в поликлинику по месту жительства.

Но нужно понимать:

- Получение квоты, как правило, занимает от трех месяцев до нескольких лет. За этот период катаракта может начать прогрессировать. Тогда промедление будет уже нежелательно.

- ОМС покрывает только определенные виды хрусталиков для лечения катаракты. Мультифокальная линза зарубежных производителей не входит в их число. А более дешевые аналоги не всегда обладают необходимым качеством.

Налоговый вычет за платное лечение катаракты в Барнауле

Помните о своем праве получить налоговый вычет за платное лечение катаракты в Барнауле. Для этого в день процедуры возьмите с собой ИНН. Сотрудники Интервзляда подготовят все необходимые документы для подачи в налоговый орган.

Что такое рассрочка на лечение катаракты, и почему это выгодно

От чего зависит цена на лечение катаракты в Барнауле. ОМС, хрусталики, выгодные предложения.

Снизить цену на лечение катаракты здесь и сейчас поможет беспроцентная рассрочка. В Интервзгляде прозрачные и выгодные условия:

50% оплачиваете сразу

Остальные 50% — в течение следующих 6 месяцев

Договор заключается напрямую с клиникой. Без банков, посредников и скрытых комиссий.

Если у пациента нет подтвержденного дохода, то договор рассрочки можно оформить на родственника.

Приходите в Интервзгляд за отличным зрением! Не знаете, с чего начать? Позвоните по тел. 8(3852) 22-28-53 и получите консультацию наших специалистов.

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