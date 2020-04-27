На Алтае прекратили поиск пропавшего зимой 15-летнего подростка и его подруги

Алтайские следователи остановили поиск пропавших в январе 2020 года 15-летнего подростка и его 18-летней подруги из Новоалтайска.

Напомним, 7 января этого года Дмитрий и Оксана ушли из дома и до настоящего времени считались безвестно пропавшими. По словам мамы пропавшей девушки, последний раз она видела дочь вечером того дня. Та отпросилась в гости к своему молодому человеку в Новоалтайск. Но как выяснилось позже, до него она так и не доехала.

Девушка вместе со своим другом детства отправилась к гости к знакомому в соседнее садоводство. Там они и заночевали у 48-летнего мужчины. Он являлся бывшим работодателем мамы Оксаны, занимался сбором рябины, грибов. Поэтому они хорошо его знали. После того дня след друзей теряется.

Прозвон подружек и друзей результатов не дал. Никто о планах подростков не знал, а их телефоны упорно молчали, чего раньше за ними не наблюдали.

В итоге мужчина, у которого ночевали подростки стал главным свидетелем по возбужденному уголовному делу. Производство завели по статье «Убийство двух лиц». Когда грибника доставили в отделение, он попросился в туалет. Там причинил себе смертельную рану. Спасти его не удалось. Без свидетеля дело конкретно забуксовало.

Несколько месяцев не было никаких зацепок. Однако следователи, следователи-криминалисты СК, полицейские, волонтеры и обычные люди не прекращали поиск пропавших друзей. В понедельник, 27 апреля, на участке местности в Первомайском районе были обнаружены их тела.

- В настоящее время следователями-криминалистами назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти подростков. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Максимальная санкция, которая грозит за убийство двух лиц – пожизненное лишение свободы.

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