Коронавирус в Барнауле, последние новости на 11 апреля 2020: первых заразившихся выписали, проверено почти 9 тысяч человек, один больной до сих пор в тяжелом состоянии

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 11 апреля 2020: первых двух заразившихся выписали из больницы, в регионе проверено почти девять тысяч челоаек, один заболевший «тяжелый» пациент до сих пор находится на искусственной вентиляции легких.

Жизнь после болезни

В Барнауле выписали первых двух переболевших коронавирусом. У пациентов заболевание протекало в легкой форме, сейчас их состояние окончательно пришло в норму. Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

Однако в госпиталях Барнаула все еще остаются зараженными коронавирусом 19 человек, двое из которых дети. Почти все пациенты находятся в инфекционном госпитале горбольницы №5 - 16 человек, трое остальных лечатся в горбольнице №11.

Среди заболевших на Алтае один случай – завозной, четыре выявлены у больных пневмонией, два - – у заболевших ОРВИ, 14 случаев – по контакту с заболевшими. Все явлчются – жителями Барнаула.

Состояние больных

Стало известно, что состояние одного из заболевших коронавирусом все еще тяжелое. На 11 апреля пациент поддерживается аппаратом ИВЛ (искусственной вентиляции легких), ещё один больной в состоянии - средней степени. Остальные зараженные коронавирусом пациенты в целом в лёгкой степени тяжести. Лечение они получают в полном объеме.

Кстати, в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» на 11 апреля на исследовании находятся анализы ещё 10 жителей Алтайского края. А под меднаблюдением – 1207 сибиряков, за сутки добавилось 374 человека. Из них семеро – иностранцы.

Тестов все больше

В регионе на новую коронавирусную инфекцию проверились уже 8806 человек. В их числе пациенты медицинских организациях края (КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр, г. Бийск», КГБУЗ «Клинико-диагностический центр, г. Рубцовск») обследовано 4529 человек. А в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» обследовано 4277 человек.

Обучение по «удаленке»

С 6 по 12 апреля введен тестовый режим образовательных программ с электронным обучением и использованием дистанционной образовательной технологии.С 13 апреля и до конца месяца школьники будут обучаться дистанционно. По словам министра образования края Максима Костенко, вируальные уроки не должны длиться не дольше 20 минут.

Телефон горячей линии минобрнауки на период действия Указа губернатора Виктора Томенко от 6 апреля - (8 (3852) 206-444).

Нарушители есть?

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю на контроле по самоизоляции в крае находятся 1207 человек. Из них семеро иностранцев. Полицейские провели почти 30 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Зарегистрировано 172 материалов проверки по ст. 6.3 КоАП РФ по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края. Составлено восемь протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, их стало больше на четыре за последние сутки.

Цены на продукты

Запас и стоимость 52 необходимых товаров стабилизировался. Зафиксировано повышение продаж крупы гречневой, смеси для детского питания до 5 %. Товары в объектах торговли представлены в ассортименте, поставки осуществляются регулярно, товарные запасы имеются. В части ценовой ситуации за прошедшие сутки динамика средних цен по большинству товарных групп сложилась в диапазоне 98,01% – 100,71%. Наибольший рост цен отмечается на картофель (2,9%), свинину и муку пшеничную (1,8%), лук репчатый (1,66%), также продолжился рост цен на яйцо куриное (1,2%).

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В период дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса учителям Алтайского края не станут снижать зарплату. Об этом на пресс-конференции 10 апреля сообщил министр образования региона Максим Костенко. Он отметил, что в указах президента четко сказано, что оплата труда не должна снизиться (подробнее)