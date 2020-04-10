2020-04-10T12:27:09+03:00
Общество

Зарплата учителей в Барнауле 2020: сколько получат педагоги во время работы на “удаленке”

Министр образования Алтайского края рассказал, что ждет педагогов в период дистанционного обучения
САНТАЛОВ Константин
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В школе в Алтайском крае.В школе в Алтайском крае.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В период дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса учителям Алтайского края не станут снижать зарплату. Об этом на пресс-конференции 10 апреля сообщил министр образования региона Максим Костенко.

Он отметил, что в указах президента четко сказано, что оплата труда не должна снизиться.

- Эта позиция абсолютно выдерживается в Алтайском крае, она задана губернатором региона, - подчеркнул Максим Костенко.

По его словам, уже провели консультации с федеральными надзорными органами, в частности, с трудинспекицей.

Отметим, несмотря на то, что школьники ушли на каникулы, педагоги продолжают работать и дальше. При этом в связи с переход на дистанционную форму обучения нагрузка для них заметно возросла. Приходится разрабатывать новые дидактические материалы, чаще общаться с родителями учеников.

- Массово никто никогда в мире так резко не переходил от классно-урочной системы, которой 500 лет, в удаленный формат, в том числе с использованием дистанционных онлайн-образовательных технологий. Кончено, учителю пришлось выполнить колоссальный труд для того, чтобы подготовиться к этой работе, - подчеркнул глава регионального минобра.

Если у педагогов возникают вопросы по сохранению зарплаты в этот период, то можно позвонить на горячую линию министерства образования Алтайского края. Номера телефонов можно найти здесь.

- Если есть какие-то риски или факты, то мы тут же вмешиваемся и нам с муниципалитетами удается разрешить все ситуации, - подчеркнул министр.

Он также выразил благодарность всем педагогам края, которые сейчас столкнулись с переходом системы образования края в удаленный формат.

Напомним, в Алтайском крае дистанционное обучение начнется 13 апреля. Продолжительность онлайн-занятия не должна превышать 20 минут, затем следует сделать перерыв. В целом в день дистанционные уроки не должны продолжаться более 2,5 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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