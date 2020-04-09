2020-04-09T16:53:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: трое новых зараженных, улучшение состояния больных

Стали известны последние данные по поводу распространения коронавируса в Барнауле. На 10 апреля в Алтайском крае 21 заболевший
БОРЗОВ Денис
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Коронавирус в Барнауле: подтвержден 21 случай заражения инфекциейКоронавирус в Барнауле: подтвержден 21 случай заражения инфекциейФото: pixabay.com
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: в регионе трое новых зараженных, состояние больных стабильное. Большинство заболевших именно «подхватили» коронавирусную инфекцию у переносчиков.

Новые заболевшие

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса подтвердил троих новых заболевших за сутки, они выявлены среди контактных с ранее заболевшими.

Теперь на Алтае общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 21 человека, из них двое – дети. Один случай – завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, четырнадцать случаев – по контакту с заболевшими. Все заболевшие коронавирусом - жители Барнаула.

Специалисты алтайского Роспотребнадзора работают над информацией о контактных лицах, проводится контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания заболевших.

На 10 апреля 2020 года в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 8007 человек. На данный момент под меднаблюдением находятся 1159 человек (в их числе семеро иностранцев), снято с меднаблюдения почти 4,4 тыс. человек.

«Электронное» обучение

Как сообщает министерство образования Алтайского края, с 6 по 12 апреля вводится тестовый режим реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Уже со следующей недели - с 13 апреля до конца месяца процесс обучения будет проходить в полном объеме.

Для всех жителей региона доступен телефон горячей линии министерства образования и науки Алтайского края по режиму работы во время действия Указа губернатора края 31 марта № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (8 (3852) 206-444).

Выплаты в авторежиме

По информации министерства соцзащиты региона, все положенные деньги дойдут до нуждающихся. На счета поступят средства по всем мерам соцподдержки. Также по отдельным мерам (субсидия на оплату жилищных и коммунальных услуг, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячное пособие на ребенка) продление выплаты осуществляется в автоматическом режиме, без посещения управлений социальной защиты населения в городах и районах Алтайского края.

За последние сутки соцподдержка оказана 2428 гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе 1802 гражданам (доставка продуктов питания), 644 гражданам (доставка лекарств).

На контроле

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, сейчас правоохранители контролируют 1159 граждан (РФ – 1152, ИГ - 7), которые находятся на карантине. Зарегистрировано 168 материалов проверки по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края. Составлено четыре административных протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Продукты на полках

Поднялся спрос на рис, макаронные изделия, сгущенки, сахара, яблок до 6%. Ситуация с наличием товарных запасов в розничной сети стабильная. За последние сутки отмечается повышение роста цены на лук репчатый (2,3%), яблоки (1,6%), также продолжился рост цен на куриное яйцо (1,5%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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