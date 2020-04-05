Барнаульским перевозчикам помогут возместить убытки из-за карантина

5 Апр 2020 2020-04-05T05:51:36+03:00

Об этом говорилось на совещании в мэрии 4 апреля

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В мэрии краевой столицы обсуждался вопрос поддержки пассажироперевозчиков. 4 апреля состоялось совещание с представителями компаний.

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил предпринимателей за работу в условиях ограничительных мер и обеспечение транспортной доступности населения города.

"По информации Антона Шеломенцева, на сегодняшний день пассажиропоток в городе сократился на 70%, пассажироперевозчики работают в режиме выходного дня, количество пассажироперевозящего транспорта на улицах города сокращено: по автопредприятиям на 50%, по городскому электротранспорту - на 23%", - сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

В сложившихся условиях пассажироперевозчики несут серьезные убытки. Упала выручка предприятий, тогда как расходы на топливо и выплату заработной платы сохраняются.

Руководителями транспортных предприятий озвучили несколько предложений, которые по поручению главы города будут проработаны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU