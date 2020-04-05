2020-04-05T05:51:36+03:00
Общество

Барнаульским перевозчикам помогут возместить убытки из-за карантина

Об этом говорилось на совещании в мэрии 4 апреля
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Обсуждение мер поддержки в мэрии БарнаулаОбсуждение мер поддержки в мэрии БарнаулаФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В мэрии краевой столицы обсуждался вопрос поддержки пассажироперевозчиков. 4 апреля состоялось совещание с представителями компаний.

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил предпринимателей за работу в условиях ограничительных мер и обеспечение транспортной доступности населения города.

"По информации Антона Шеломенцева, на сегодняшний день пассажиропоток в городе сократился на 70%, пассажироперевозчики работают в режиме выходного дня, количество пассажироперевозящего транспорта на улицах города сокращено: по автопредприятиям на 50%, по городскому электротранспорту - на 23%", - сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

В сложившихся условиях пассажироперевозчики несут серьезные убытки. Упала выручка предприятий, тогда как расходы на топливо и выплату заработной платы сохраняются.

Руководителями транспортных предприятий озвучили несколько предложений, которые по поручению главы города будут проработаны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле продают дом с творческой мастерской
Маленькая девочка выпала из окна шестого этажа в Заринске
Между Алтайским краем и Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение
Барнаулец своими руками превратил Toyota Mark 2 в McLaren
Барнаульским перевозчикам помогут возместить убытки из-за карантина
Прокуратура требует наказать СМИ, написавшие о зараженном коронавирусом силовике на Алтае
Барнаулец пошел на разбой, потому что захотелось
Главный инфекционист Алтайского края рассказал о вероятности переболеть коронавирусом
165 человек наблюдаются у медиков в Республике Алтай после возвращения из-за рубежа
Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом
Неопытный водитель врезался в дом в Барнауле
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: главный инфекционист края рассказал о схеме лечения больных коронавирусом
В Барнауле встала стройка из-за коронавирусного карантина
Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработника отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю