Вирус не пройдет: как алтайские швеи делают яркие маски из ткани и продают горожанам

В Камне-на-Оби в период угрозы коронавируса предприниматели объединились и начали шить многоразовые маски. В беседе с “Комсомолкой” рукодельницы рассказали, как именно делают защитные средства и сложно ли сшить их в домашних условиях.

Почему решили делать маски

Швеи признаются, что сейчас в аптеках Камня-на-Оби найти маски очень сложно, поэтому они и решили делать их самостоятельно. Идея возникла у Елены Новиковой, владелицы ателье “Стрекоза”. На помощь женщине пришла коллега Елена Сергеева, которая трудится в мастерской по пошиву и ремонту верхней одежды из меха и кожи.

“Сначала сшила маски для себя и своих близких. Нашла выкройки в интернете и подкорректировала. Посетила многие сайты, посмотрела видео. Когда маски были готовы, выставила фото в соцсетях и начались заказы”, - рассказывает Елена Новикова.

После того как снимки появились в интернете, многие жители города начали оставлять комментарии и просить сшить такие же маски. Вскоре каменцы начали приходить в ателье с новыми заказами.

“Не долго думая, мы начали активно шить маски и делаем это до сих пор. Не у всех горожан ведь есть машинка и время. Да и найти на просторах интернета нужную выкройку тоже непросто”, - делится швея.

Швеи из Камня-на-Оби. Фото предоставила Елена Сергеева.

В первое время горожане просили сделать маски для себя и родственников, а вскоре стали приходить заявки от предприятий и различных компаний. “Уже мало кто заказывает по одной-две маски, в основном - от пяти штук”, - отмечает Елена.

За последнее время к рукодельницам поступило больше 100 заказов. Некоторым людям приходится отказывать, потому что времени на весь объем порой не хватает, а многие ждать не хотят. Одна маска стоит 120 рублей, при заказе от 5 штук - 110 рублей.

“Мы сразу предупреждаем всех горожан, что это не панацея и не является медицинским вариантом. Но важно подчеркнуть, что маски можно стирать и гладить, они удобны для ухода”, - рассказывает швея.

Яркие и многоразовые

Елена Новикова говорит, что до режима самоизоляции в магазинах был широкий выбор тканей, поэтому делали маски различных цветов. Клиенты выбирали нужный материал по картинкам, которые им отправляли в мессендежрах. Сейчас в основном делают защитные средства трех видов - мужские, коричневого цвета, а также женские и детские. Для их пошива берут материалы ярких цветов.

“Используем хлопок. Маски трехслойные, внутри последний слой укороченный и подшитый. Туда можно положить вкладыш из нетканого полотна, марлю или платочек. Некоторые даже добавляют аромамасла. Все зависит от фантазии людей”, - говорит Елена Новикова.

В последнее время мастерицы работают на дому: отшивают несколько штук и выдают заказы один раз в день.

На рабочем месте швеи в Камне-на-Оби. Фото предоставила Елена Сергеева.

“Все ателье закрываются, и нам остается работать дистанционно. Я же не могу взять промышленную машинку с собой, но и сидеть без дела не стану. Объединили усилия и работаем сообща”, - говорит Елена Сергеева.

Сложно ли шить

Елена Новикова признается, что делать маски не так просто, как кажется.

”После работы иногда сильно болит спина. Это очень трудоемкий процесс, только создание выкройки занимает немало времени. А люди думают, что все происходит очень быстро”, - рассказывает швея.

По ее словам, за день удается сделать не более 12 масок. С тем, что делать защитные изделия нелегко согласна и Елена Сергеева.

“Сначала думала, что очень просто. Здорово, ведь такие ткани веселенькие, со всем можно разобраться за несколько часов. Но нет, это трудоемкий процесс, а заказов все больше и больше, - отмечает рукодельница.

Материал для масок, которые делают в Камне-на-Оби. Фото предоставила Елена Сергеева.

В беседе с “Комсомолкой” Елена Новикова подчеркнула, что они не стремятся нажиться на борьбе с вирусом. Швеи делятся со всеми желающими обучающими видео и выкройками.

"Спросите и мы не откажем”, - резюмирует мастерица.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно сшить защитную маску для лица своими руками в домашних условиях.

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